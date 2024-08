ZÁZRAK V SPLITE: Ružomberok v EKL vyradil slávny chorvátsky Hajduk

Odvetný zápas 3. predkola EKL:

Hajduk Split - MFK Ružomberok 0:1 (0:1)



Gól: 7. Šarlija (vlastný). Rozhodcovia: Pairetto - Berti, Vecchi (všetci Tal.), ŽK: Sanyang, Diallo, Šarlija - Lavrinčík, Chrien, Mojžiš, Múdry, ČK: 90.+9 Uremovič (Hajduk).

/prvý zápas: 0:0, Ružomberok postúpil do play off/



Hajduk Split: Lučič - Moufi (84. Antunovič), Uremovič, Šarlija, Melnjak (50. Diallo) - Rakitič (76. Krovinovič), Livaja, Pukštas - Sanyang (50. Kalik), Trajkovski, Sahiti (76. Durdov)

Ružomberok: Frühwald - Gabriel, Malý, Mojžiš (74. Maslo) - Gomola (86. Selecký), Lavrinčík, Luterán (74. Jackuliak), Madleňák (60. Domonkos) - Hladík, Chobot (60. Múdry) - Chrien

Split 15. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prekvapujúco postúpili do play off Európskej konferenčnej ligy. Úradujúci víťazi Slovnaft Cupu v odvetnom zápase 3. predkola zvíťazili na pôde favorizovaného Hajduku Split 1:0 a premiérovo si zahrajú v bojoch o hlavnú časť jednej z európskych súťaží. Súperom Liptákov bude arménsky tím FC Noah.Ružomberok si vypracoval dobrú pozíciu v úvodnom stretnutí, v ktorom sa pod Čebraťom zrodila bezgólová remíza 0:0. Chorvátsky tím síce v úvodnom polčase mal viacero gólových príležitostí, no slovenského zástupcu podržal brankár Tomáš Frühwald. Postupový presný zásah sa zrodil už v siedmej minúte, keď si strelil vlastný gól domáci obranca Zvonimir Šarlija. Ružomberčania po zmene strán podali kompaktný výkon v defenzíve a dokázali eliminovať ofenzívu Hajduku. Chorvátsky tím stroskotal na Ružomberku aj napriek tomu, že podľa portálu Transfermarkt je jeho hodnota kádra takmer desaťnásobne vyššia ako jeho súpera. Ružomberok začne 22. augusta v play off na pôde arménskeho vicemajstra FC Noah, o týždeň neskôr je na programe odveta na Slovensku.Mužstvo z Liptova nedokázalo skórovať v pohárovej Európe v predošlých štyroch dueloch, no ofenzívnu mizériu ukončilo už v siedmej minúte na trávniku štadióna Poljud. Ružomberčania opäť potvrdili, že vedia hroziť zo štandardných situácií, po rohovom kope zazmätkoval domáci obranca Šarlija a jeho odkop skončil za chrbtom brankára Lučiča. Po štvrťhodine hry sa na opačnej strane blysol jeho náprotivok Frühwald. Najskôr síce krížnu strelu Sanyanga vyrazil priamo pred seba, kde číhal Pukštas, následnú dorážku však reflexívnym zákrokom vytesnil mimo bránu. Nasledovala séria veľkých príležitostí domácich. Blízko k vyrovnaniu bol v 32. minúte Livaja, ktorému posadil loptu na hlavu Rakitič a Frühwald iba odsledoval jeho pokus letiaci tesne mimo bránu. Kapitán Hajduku sa ocitol v dobrej pozícii aj o dve minúty neskôr, keď chcel po nábehu za obranu prehodiť brankára, ale opäť zlyhala realizácia. Domáci pokračovali v hernej prevahe, Ružomberčania si nedali opäť pozor na prienikovú prihrávku a nevyšla im ani snaha o ofsajdovú pascu. Hostí zachránilo, že tutovku nepremenil Trajkovski. Slovenský zástupca sa však naďalej zahrával s osudom a v 40. minúte zachránil "Ružu" brankár Frühwald po zakončeniach Livaju a Melnjaka.Hajduk si nedokázal vypracovať po zmene strán ofenzívny nápor a s pribúdajúcimi minútami vzrastala nervozita favorizovaných Chorvátov. Bránu hostí ohrozil po hodine hry technickou obaľovačkou Sahiti, ale Frühwald nemusel zasahovať. Ružomberčania pôsobili v defenzíve kompaktnejším dojmom a domáci márne hľadali recept na vyrovnávajúci presný zásah. Hráči Hajduku viackrát skúšali spadnúť v pokutovom území, ale taliansky arbiter Pairreto im na to neskočil. Ofenzívna nemohúcnosť domácich pokračovala, pričom favorit vyšiel z dvojzápasu gólovo naprázdno a na jeseň si nezahrá pohárovú Európu.