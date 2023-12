EKL: Hrošovského Genk končí v skupine

H-skupina EKL - 6. kolo:



Ludogorec Razgrad - FC Nordsjaelland 1:0 (0:0)



Gól: 79. Piotrowski. Rozhodoval: Hategan (Rum.), ŽK: Tekpetey, Sundgren, Tissera, Jordanov, Delev - Nygren, Frese



Razgrad: Padt - Witry (86. Terziev), Sundberg, Verdon, Son - Naressi (72. Tissera), Goncalves (45.+1 Jordanov), Piotrowski - Tekpetey (46. Seco), Duah, Delev



Nordsjaelland: A. Hansen - Hey (88. Marxen), K. Hansen, Nagalo, Frese - Nygren (76. Jensen-Abbew), Tverskov, Svensson (83. Schwandorf) - Rasmussen, Ingvartsen, Schjelderup (76. Osman)







Fenerbahce Istanbul - FC Spartak Trnava 4:0 (1:0)



Góly: 59. a 61. Džeko, 36. Kadioglu, 48. Takáč (vlastný). Rozhodovali: Stavrev - Kostadinov, Petreski (všetci Sev. Mac.), ŽK: Djiku, King, Oosterwolde - Bukata



Fenerbahce: Egribayat - Osayi-Samuel (63. Aziz), Djiku (78. Akcicek), Oosterwolde, Kadioglu - Szymanski, Yüksek, Fred - Kahveci (63. King), Džeko (74. Nayir), Tadič (74. Ünder)



Trnava: Takáč - Koštrna (46. Kompan Breznik), Djurič, Kóša, Šulek - Bukata (67. Procházka), Zeljkovič, Bernát - Ofori (80. Ujlaky), Ďuriš (74. Djuričin), Azango (67. Paur)







tabuľka:



1. Fenerbahce 6 4 0 2 13:11 12*



2. Razgrad 6 4 0 2 11:11 12**



3. Nordsjaelland 6 3 1 2 17:7 10



4. TRNAVA 6 0 1 5 3:15 1







E-skupina:



Legia Varšava - AZ Alkmaar 2:0 (1:0)



Góly: 34. Ribeiro, 81. Kramer, ČK: 53. Martins Indi (Alkmaar)







HŠK Zrinjski Mostar - Aston Villa 1:1 (0:0)



Góly: 87. Malekinušič - 61. Zaniolo



tabuľka:



1. Aston Villa 6 4 1 1 12:7 13*



2. Legia Varšava 6 4 0 2 10:6 12**



3. Alkmaar 6 2 0 4 7:12 6



4. Zrinjski Mostar 6 1 1 4 6:10 4







F-skupina:



KRC Genk - Čukarički 2:0 (1:0)



Góly: 21. Heynen, 57. Paintsil, ČK: 33. Galarza (Genk)



/P. Hrošovský (Genk) hral od 37. minúty/







Ferencváros Budapešť - ACF Fiorentina 1:1 (0:0)



Góly: 48. Zachariassen - 73. Ranieri







tabuľka:



1. Fiorentina 6 3 3 0 14:6 12*



2. Ferencváros 6 2 4 0 9:6 10**



3. Genk 6 2 3 1 8:5 9



4. Čukarički 6 0 0 6 2:16 0







G-skupina:



PAOK Solún - HJK Helsinki 4:2 (1:1)



Góly: 37. Ozdojev, 47. Konstantelias, 53. Toivio (vl.), 85. Murg - 6. Radulovič, 90.+2 Hetemaj (z 11 m)







FC Aberdeen - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)



Góly: 41. Duk, 74. Sokler





tabuľka:



1. PAOK Solún 6 5 1 0 16:10 16*



2. Frankfurt 6 3 0 3 11:7 9**



3. Aberdeen 6 1 3 2 10:10 6



4. HJK Helsinki 6 0 2 4 7:17 2







* - postup do osemfinále



** - postup do play off o osemfinále

Razgrad 14. decembra (TASR) - Futbalisti Ludogorca Razgrad zvíťazili v záverečnom vystúpení v H-skupine Európskej konferenčnej ligy nad FC Nordsjaelland 1:0 a zabezpečili si postup do play off o osemfinále.V tabuľke skupiny obsadili druhú priečku za Fenerbahce Istanbul, s ktorým mali rovnakú bilanciu vo vzájomných zápasoch (3:1, 0:2 - pozn. red.). Turecký tím posunulo na prvú priečku o dva góly lepšie celkové skóre. Trnavský Spartak skončil na poslednom štvrtom mieste so ziskom jedného bodu a na jar nebude v pohárovej Európe pokračovať.Do ďalšej fázy sa neprebojoval ani belgický Genk, ktorý zdolal Čukarički 2:0. V F-skupine obsadil tretie miesto za Fiorentinou a Ferencvárosom, ktorí vo vzájomnom zápase vo štvrtok remizovali 1:1. Slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský nastúpil za Genk v 37. minúte.Postup z E-skupiny mali už pred záverečnými zápasmi istí hráči Aston Villy a aj Legie Varšava. Anglický tím sa udržal na prvej priečke aj napriek remíze v Mostare 1:1. Legia zvíťazila nad Alkmaarom 2:0.O postupujúcich a aj ich poradí už bolo rozhodnuté aj v G-skupine. PAOK Solún potvrdil prvú priečku víťazstvom nad HJK Helsinki 4:2 a zamieril priamo do osemfinále. Frankfurt prehral záverečné dva zápasy v skupine, vo štvrtok podľahol domácemu Aberdeenu 0:2 a z druhého postupového miesta ho čaká play off o osemfinále.