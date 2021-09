EKL: Jablonec prehral v Alkmaare, AS Rím nedal šancu Luhansku

Sumáre zápasov 2. kola skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy:



A-skupina:



LASK Linz - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:0)

Góly: 10. Horvath - 88. Khalaila



Alaškert FC - HJK Helsinki 2:4 (1:1)

Góly: 24. Embalo, 90.+3 Glišič - 8. Ri. Riski, 57. Valenčič, 64. Ro. Riski, 90.+4 Olusanya, ČK: 36. Grigorjan (Alaškert)



B-skupina:



Partizan Belehrad - Flora Tallinn 2:0 (2:0)

Góly: 20. a 42. Markovič



KAA Gent - Anorthosis Famagusta 2:0 (1:0)

Góly: 28. Korrea (vlastný), 81. Kums. Rozhodoval: Filip GLOVA (SR)



C-skupina:



Zorja Luhansk - AS Rím 0:3 (0:1)

Góly: 7. El Shaarawy, 66. Smalling, 68. Abraham



CSKA Sofia - FK Bodö/Glimt 0:0



D-skupina:



CFR Kluž - Randers FC 1:1 (0:1)

Góly: 68. Petrila - 41. Kamara



AZ Alkmaar - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Gól: 53. Gudmundsson

/J. Považanec (Jablonec) hral do 85. minúty/

Bratislava 30. septembra (TASR) - Futbalisti českého Jablonca prehrali vo štvrtkovom zápase D-skupiny Európskej konferenčnej ligy na ihrisku holandského Alkmaaru 0:1.V ich drese odohral 85 minút slovenský stredopoliar Jakub Považanec. Premožiteľ MŠK Žilina v play off je po dvoch kolách na 2. mieste tabuľky so ziskom troch bodov. Vedie Alkmaar so štyrmi.AS Rím potvrdil rolu papierového favorita a z Ukrajiny si vezie výhru 3:0 nad Zorjou Luhansk. Skóre otvoril v 7. minúte Stephan El Shaarawy, po zmene strán spečatili triumf "giallorossi" anglickí legionári Chris Smalling a Tammy Abraham. Tím Joseho Mourinha je so 6 bodmi lídrom C-skupiny.Duel B-skupiny medzi KAA Gent a Anorthosisom Famagusta (2:0) viedol z pozície hlavného rozhodcu Slovák Filip Glova.