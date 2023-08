EKL: Plzeň postúpila do skupinovej fázy

odvety play off EKL:



Partizani Tirana - FC Astana 1:1 (1:0)



Góly: 25. Bintsouka - 46. Tomasov



/prvý zápas 0:1, postúpil FC Astana/







ACF Fiorentina - SK Rapid Viedeň 2:0 (0:0)



Góly: 59. a 90. Gonzalez (druhý z 11 m)



/prvý zápas 0:1, postúpila Fiorentina/







Ferencváros Budapešť - Žalgiris Vilnius 3:0 (1:0)



Góly: 4. a 48. Traore, 42. Varga (z 11 m)



/prvý zápas 4:0, postúpil Ferencváros Budapešť/







NK Celje - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:0)



Góly: 12. Matko - 50. Kanichowsky



/prvý zápas 1:4, postúpil Maccabi Tel Aviv/







Besiktas Istanbul - Dynamo Kyjev 1:0 (0:0)



Gól: 52. Aboubakar



/prvý zápas 3:2, postúpil Besiktas Istanbul/







BATE Borisov - FC Ballkani 1:0 (1:0)



Gól: 30. Koncevoj



/prvý zápas 1:4, postúpil FC Ballkani/







Brann Bergen - AZ Alkmaar 3:3 pp, 5:6 v rozstrele z 11 m (3:3, 1:2)



Góly: 45.+1 Knudsen, 66. Soltvedt, 82. Larsen - 12. Lahdo, 29. Mijnans, 50. Bommel



/prvý zápas 1:1, postúpil AZ Alkmaar/







PAOK Solún - Heart of Midlothian 4:0 (2:0)



Góly: 16. a 71. Taison, 23. Brandon, 57. Konstantelias



/prvý zápas 2:1, postúpil PAOK/







Viktoria Plzeň - Tobol Kostanaj 3:0 (1:0)



Góly: 32. Chorý, 59. Durosinmi, 90.+3 Traore



/M. Tvrdoň a E. Jirka (obaja Plzeň) boli na lavičke náhradníkov/



/prvý zápas 2:1, postúpila Viktoria Plzeň/







FC Twente - Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:0)



Gól: 72. Džeko (z 11 m)



/prvý zápas 1:5, postúpilo Fenerbahce Istanbul/







APOEL Nikózia - KAA Gent 1:2 (0:1)



Góly: 90.+5 Roef (vl.) - 29. Samoise, 79. Tissoudali



/prvý zápas 0:2, postúpil KAA Gent/







FK Bodö/Glimt - Sepsi OSK 3:2 pp (2:2, 2:1)



Góly: 29. a 100. Pellegrino (druhý z 11 m), 24. Sorli - 42. Alimi, 46. Varga, ČK: 120.+1 Stefanescu (Sepsi)



/B. Niňaj odohral celý zápas, P. Šafranko (obaja Sepsi) hral do 96. min + ŽK/



/prvý zápas 2:2, postúpil FK Bodö/Glimt/







HJK Helsinki - Farul Constanta 2:0 (1:0)



Góly: 20. a 70. Radulovič



/prvý zápas 1:2, postúpil HJK Helsinki/







Breidablik Kópavogur - FC Struga 1:0 (1:0)



Gól: 3. Einarsson



/prvý zápas 1:0, postúpil Breidablik/

Bratislava 31. augusta (TASR) - Futbalisti FK Bodö/Glimt postúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. V play off vyradili rumunský Sepsi OSK po výsledkoch 2:2 (vonku) a 3:2 po predĺžení (doma). V drese Sepsi sa predstavili dvaja slovenskí futbalisti, stopér Branislav Niňaj a útočník Pavol Šafranko.Viktoria Plzeň triumfovala doma nad Tobolom Kostanaj 3:0 a nadviazala na víťazstvo 2:1 na pôde súpera z Kazachstanu. Fenerbahce Istanbul cestovalo do Holandska v komfortnej pozícii po víťazstve 5:1, ktoré potvrdilo výhrou 1:0 na pôde Twente Enschede. V 72. minúte strelil jediný gól zápasu z jedenástky bosniansky kanonier Edin Džeko.Finalista uplynulého ročníka ACF Fiorentina prešiel cez Rapid Viedeň. Po prehre 0:1 v Rakúsku zvládol taliansky tím domácu odvetu a postúpil po víťazstve 2:0.