EKL: Plzeň remizovala s Fiorentinou, Fenerbahce odvrátilo blamáž

prvé zápasy štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/24:



Olympiakos Pireus - Fenerbahce Istanbul 3:2 (2:0)



Góly: 8. Fortounis, 32. Jovetič, 57. Chiquinho - 67. Tadič (z 11m), 74. Kahveci. Rozhodoval: Schärer (Švaj.)







Viktoria Plzeň - ACF Fiorentina 0:0



Rozhodoval: Grinfeeld (Izr.)



/Tvrdoň sedel na lavičke domácich/



Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň remizovali v úvodnom štvrťfinálovom zápase Európskej konferenčnej ligy doma s ACF Fiorentina 0:0. V druhom stretnutí zvíťazili hráči domáceho Olympiakosu Pireus nad Fenerbahce Istanbul 3:2.Vlaňajší finalista EKL z Florencie sa vrátil do Čiech s cieľom odčiniť júnový nezdar, keď v Prahe podľahol West Hamu 1:2. V úvodnom polčase v Plzni mal územnú prevahu, ale väčšiu šancu si nevypracoval. Naopak, domáci mohli ísť do vedenia, Vydra však v 24. minúte z dobrej pozície minul. V druhej polovici hostia súpera zatlačili, no vyťažili z toho len jednu strelu na bránu a tak sa tímy rozišli bez gólov. V domácom drese absentoval zranený slovenský stredopoliar Erik Jirka, brankár Marián Tvrdoň sedel lavičke.Olympiakos udrel dvakrát v úvodnom polčase, keď chyby hostí využili kapitán Fortounis a Jovetič. V 57. minúte pridal tretí gól Chiquinho a s hosťami to vyzeralo už veľmi zle. Nakopla ich však penalta zo 67. minúty, ktorú premenil Tadič, a o sedem minút skorigoval skóre Kahveci na 2:3. Odvety sú na programe o týždeň 18. apríla.