EKL: Polícia prijala bezpečnostné opatrenia pred duelom DAC - FCSB

Dunajská Streda 3. augusta (TASR) - Polícia v Dunajskej Strede prijala v súvislosti so stredajším futbalovým stretnutím FC DAC Dunajská Streda - FCSB Bukurešť (20.30 h) viaceré opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku. Prvý zápas 3. predkola Európskej konferenčnej ligy bol, ako informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová, označený za rizikový.



"Veliteľ bezpečnostných opatrení preto rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení aj policajti z ostatných okresov v rámci Trnavského kraja a o pomoc sme požiadali aj útvary z ostatných krajov. Zápas sa odohrá za účasti fanúšikov oboch klubov," uviedla hovorkyňa.



Zvýšený počet policajtov bude v uliciach Dunajskej Stredy až do polnoci. O ukončení bezpečnostných opatrení polícia rozhodne na základe vývoja aktuálnej situácie v meste. V súvislosti s príchodom fanúšikov bude podľa potreby uzavretá Športová ulica, podľa aktuálnej potreby aj iné priľahlé ulice v okolí štadióna.



"Žiadame fanúšikov oboch tímov, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotnom meste, ale aj počas futbalového zápasu, a rešpektovali pokyny polície. Vzhľadom k tomu, že zápas je označený ako rizikový, sa tresty pre výtržníkov zvyšujú na dvojnásobok, maximálna výška je 1000 eur v blokovom konaní," doplnila Linkešová.