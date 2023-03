EKL: Poznani môže pomôcť už aj Šatka, ťažká úloha pre Lazio

odvety osemfinále EKL, štvrtok 16. marca:



18.45 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - FC Bazilej



/prvý zápas 2:2/







18.45 Djurgarden IF - Lech Poznaň



/prvý zápas 0:2/







18.45 Sivasspor - AC Fiorentina



/prvý zápas 0:1/







21.00 West Ham United - AEK Larnaka



/prvý zápas 2:0/







21.00 AZ Alkmaar - Lazio Rím



/prvý zápas 2:1/







21.00 OGC Nice - Šeriff Tiraspoľ



/prvý zápas 1:0/







21.00 FC Villarreal - Anderlecht Brusel



/prvý zápas 1:1/

Bratislava 15. marca (TASR) - Osem dvojíc sa pobije o postup do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL). V stredu odštartuje osemifinálové odvety súboj Istanbul Basaksehir - KAA Gent (prvý zápas 1:1), vo štvrtok je na programe zvyšných sedem zápasov. Medzi osem najlepších tímov sa bude snažiť preniknúť aj slovenský majster Slovan Bratislava, ktorý na Tehelnom poli privíta švajčiarsky Bazilej.Veľmi dobrú pozíciu do odvety si pred týždňom vybojoval anglický West Ham. Na pôde AEK Larnaka splnil úlohu favorita a zvíťazil 2:0. "Kladivári" majú za cieľ dostať sa do druhého štvrťfinále po sebe v európskej súťaži. V minulej sezóne sa dostali až do semifinále Európskej ligy UEFA. Tréner David Moyes má však problémy so zostavou. V nedeľnom ligovom dueli s Aston Villou (1:1) mu chýbali opory Lukasz Fabianski (zranenie oka), Vladimír Coufal (päta) a Michail Antonio (lýtko).Ťažkú pozíciu má talianske Lazio. Rimania doma podľahli holandskému Alkmaaru 1:2. Do zápasu však nemohol zasiahnuť Ciro Immobile, najväčšia ofenzívna hviezda výberu Maurizia Sarriho. Taliansky reprezentant nehral ani v nedeľu v ligovom zápase s Bolognou (0:0) a o jeho nasadení vo štvrtkovom dueli sa rozhodne v najbližších hodinách. "" povedal Sarri pre klubový web.Poľský šampión z Poznane aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom a brankárom Dominikom Holecom cestuje do Švédska. Djurgarden pred týždňom zdolal na domácom ihrisku 2:0. V nedeľnom ligovom zápase s Piastom Gliwice nastúpil Šatka po zranení, s trénerom sa dohodol, že odohrá hodinu. "" citoval slovenského reprezentanta klubový web.Šeriff Tiraspoľ sa pokúsi zaskočiť favorizovaný OGC Nice, Francúzi v prvom zápase uspeli v Moldavsku 1:0. O postup bude musieť tuho bojovať španielsky Villarreal, ktorý na pôde belgického Anderlechtu Brusel uhral remízu 1:1. Villarreal pred dvoma rokmi triumfoval v Európskej lige a chcel zaútočiť na ďalšiu kontinentálnu trofej. Tréner "žltej ponorky" Quique Setién pre klubový web povedal: "V piatok 17. marca je na programe žreb štvrťfinále a semifinále, prvé zápasy štvrťfinále sa odohrajú 13. apríla.