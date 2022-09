EKL: PSG sa dištancoval od chuligánov na zápase Nice s Kolínom

Paríž 9. septembra (TASR) - Vedenie Paríža St. Germain sa dištancovalo od vyčíňania chuligánov pred štvrtkovým duelom futbalovej Európskej konferenčnej ligy medzi OGC Nice a 1. FC Kolín (1:1). Do bitiek, ktoré spôsobili oneskorenie výkopu o takmer hodinu, sa totiž mali zapojiť aj členovia zakázanej ultras skupiny priaznivcov PSG.



Na tribúnach štadióna Allianz Riviera utrpeli zranenia desiatky ľudí, parížski chuligáni sa údajne pripojili k nemeckým fanúšikom. Incidenty sa snažili upokojiť aj kapitáni oboch tímov Dante a Jonas Hector. Vedenie PSG v oficiálnom stanovisku odsúdilo štvrtkové udalosti a pripomenulo, že sa v uplynulých desiatich rokoch intenzívne angažovalo v predchádzaní násiliu vo futbale, V roku 2010 rozpustilo "hardcore" skupinu fanúšikov s názvom Supras Auteuil, ich členov neuznáva za priaznivcov PSG a trvá na tom, že majú zákaz vstupu na štadión v Paríži. Úradujúci francúzsky šampión mal vážne problémy s chuligánstvom od roku 1985 do roku 2010. Klub potom prijal prísne opatrenia a radikálne zmenil svoju politiku predaja vstupeniek. "Klub zváži, aké kroky podnikne v prípade poškodenia jeho dobrého mena, spôsobeného konaním takýchto jednotlivcov," uvádza sa podľa AP v stanovisku PSG.



V drese Kolína figuroval v základnej zostave aj slovenský reprezentant Ondrej Duda. Hral do 56. minúty, o šesť minút neskôr domáci vyrovnali z penalty, ktorú premenil Andy Delort.