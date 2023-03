EKL: Radosť v Poznani, stopka pre Villareal i Lazio

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenský klubový zástupca bude vo štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) chýbať, ale dvaja slovenskí futbalisti sa v ňom predstavia. Na piatkový žreb sa môže tešiť Lech Poznaň s obrancom Ľubomírom Šatkom a brankárom Dominikom Holecom. Tím vybojoval postup medzi najlepšiu osmičku po triumfe 3:0 na pôde Djurgardenu, stopku naopak dostali favoriti. V osemfinále skončilo Lazio Rím i Villarreal.



Lech doma triumfoval 2:0, vo Švédsku potvrdil postup po prestávke, keď strelil všetky tri góly. Šatka presedel celý zápas na lavičke náhradníkov, no po dlhom zranení odohral v predchádzajúcom ligovom zápase 60 minút a pomaly sa dostáva do zápasového zaťaženia. Holec kryl chrbát brankárskej jednotke Filipovi Bednarekovi. "Mám veľkú radosť nielen z výsledku, ale aj z výkonu nášho mužstva. Bola tu fantastická atmosféra a pre futbalistu i trénera je radosť hrať v takýchto zápasoch. Myslím si, že v druhom polčase sme mali úplnú kontrolu nad dianím na ihrisku. Píšeme históriu nášho klubu. Málokto tomu veril, ale my sme áno a dokázali sme to," povedal tréner poľského klubu John van den Brom.



Sklamanie zavládlo vo Villarreale. Španielsky tím remizoval v prvom zápase na pôde Anderlechtu Brusel 1:1, no doma nestrelil gól a o postupe Belgičanov rozhodol zásah Islama Slimaniho. "Je to bolestivé vypadnutie, súper nás kvalitou neprevýšil. Vypracovali sme si dosť šancí, hrali sme na jeho polovici, ale nestrelili sme gól. Nie je čo vysvetľovať. Súper využil svoju chvíľu. V oboch zápasoch sme boli lepší takmer vo všetkom, okrem toho najdôležitejšieho, čo je strieľanie gólov," uviedol pre klubový web tréner "žltej ponorky" Quique Setien.



Z postupu sa teší aj holandský Alkmaar, ktorý pred týždňom triumfoval na pôde Lazia Rím 2:1 a v domácej odvete tento výsledok zopakoval. Talianom citeľne chýbal zranený kanonier Ciro Immobile. Jeho spoluhráč Felipe Anderson síce otvoril v 21. minúte skóre, ale po zásahoch Jepsera Karlssona a Vangelisa Pavlidisa sa tešili z postupu domáci. "Svoje kvality sme ukázali v Ríme aj doma. V našej hre je vidieť rastúce sebavedomie, celkovo sme podali skvelý výkon. Myslím si, že sme si zaslúžili postúpiť," citoval internetový portál nhnieuws.nl obrancu Woutera Goesa. Osmičku štvrťfinalistov tvorí okrem Poznane, Anderlechtu a Alkmaaru aj West Ham United, Fiorentina, Nice, Gent a Bazilej, ktorý vyradil v osemfinále slovenského majstra Slovan Bratislava.