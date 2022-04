EKL: Rím remizoval v Anglicku, Feyenoord v prestrelke zdolal Marseille

Prvé zápasy semifinále Európskej konferenčnej ligy 2021/2022:

Leicester City - AS Rím 1:1 (0:1)

Góly: 67. Mancini (vlastný) - 15. Pellegrini. Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.)



Feyenoord Rotterdam - Olympique Marseille 3:2 (2:2)

Góly: 18. a 46. Dessers, 20. Sinisterra - 28. Dieng, 40. Gerson. Rozhodoval: Oliver (Angl.)

Bratislava 28. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím remizovali v úvodnom semifinálovom stretnutí Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 na ihrisku Leicestru City 1:1. V druhom zápase dokázal Olympique Marseille zmazať dvojgólové manko proti Feyenoordu Rotterdam, no napokon si z Holandska odviezol prehru 2:3.Rimania sa v Leicestri presadili už v 15. minúte, skóre otvoril Pellegrini. Domáci boli v ďalšom priebehu lepší, no súčasne v koncovke zbrklí a nepresní. Vyrovnať sa im podarilo až po hodine hry po vlastnom góle Manciniho, na viac sa však už nezmohli a štvrtýkrát za sebou neokúsili pocit z víťazstva. Kormidelník Rimanov Jose Mourinho je tak opäť o čosi bližšie k triumfu vo štvrtej európskej klubovej súťaži. Portugalec už má v zbierke trénerské tituly z Ligy majstrov s FC Porto (2004) a Interom Miláno (2010), s Portom vyhral v roku 2003 Pohár UEFA a s Manchestrom United v roku 2017 Európsku ligu.Feyenoord čaká na úspech na európskej scéne rovných 20 rokov, v sezóne 2001/2002 vyhral Pohár UEFA. Na súpera vyrukoval ofenzívne, výsledkom čoho boli zlepené góly Dessersa a Sinisterru v sieti Olympique. Hostia však ešte do polčasu dokázali vyrovnať, keď sa presadili Dieng a Gerson. Hneď po zmene strán však Dessers zachytil "malú domov" Čaletu-Cara, obišiel aj Mandandu a zasunul loptu do prázdnej bránky. Vyrovnať mohol v 90. minúte Payet, Marciano končekmi prstov vytlačil loptu na roh.Odvety v Ríme a Marseille sú na programe 5. mája.