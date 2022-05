EKL: Rím zdolal Leicester, do finále i Feyenoord po remíze v Marseille

odvety semifinále EKL 2021/2022:



AS Rím - Leicester City 1:0 (1:0)



Gól: 11. Abraham. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



/prvý zápas: 1:1, do finále postúpil AS Rím/





Olympique Marseille - Feyenoord Rotterdam 0:0



Rozhodoval: Schärer (Švaj.)



/prvý zápas: 2:3, do finále postúpil Feyenoord Rotterdam/

Bratislava 6. mája (TASR) - V premiérovom finále Európskej konferenčnej ligy UEFA 2021/2022 sa 25. mája v Tirane stretnú AS Rím a Feyenoord Rotterdam. Rimania v semifinálovej odvete zdolali doma Leicester City 1:0 a po remíze 1:1 v prvom zápase v Anglicku si zahrajú o trofej. Feyenoordu po domácom víťazstve 3:2 nad Olympique Marseille stačila v odvete remíza 0:0.Na Olympijskom štadióne "vlci" išli do vedenia už v 11. minúte, keď po rohu nezadržateľne hlavou skóroval Abraham. Duel sa hral v solídnom tempe, ale chýbali tomu šance. V druhom polčase anglický tím zvýšil aktivitu, strelu Vardyho však hlavou odvrátil v dobrom obrannom zákroku jeho krajan Abraham. Portugalského kouča AS Mourinha tak delí už len krok od toho, aby uspel vo štvrtej európskej klubovej súťaži. V zbierke už má trénerské tituly z Ligy majstrov s FC Porto (2004) a Interom Miláno (2010), s Portom vyhral v roku 2003 aj Pohár UEFA a s Manchestrom United v roku 2017 Európsku ligu.Na Stade Velodrome boli väčšinu prvého polčasu aktívnejší domáci, ale Payetova technická strela minula šibenicu brány hostí. Po polhodine prišiel OM o špílmachra Payeta, ktorý si zranil členok. Potom sa osmelil aj Rotterdam, tečovaná strela Tila išla tesne vedľa. Bývalého európskeho šampióna OM mohol vykúpiť striedajúci Milik v 63. minúte, ale lopta mu v poslednej chvíli odskočila. Na opačnej strane prestrelil nad Trauner. Zápas mohol poslať do predĺženia domáci Lirola v 77. minúte, jeho strelu však obrana hostí tesne stečovala na roh.Finále sa uskutoční 25. mája v Tirane na tamojšej novej Arena Kombëtare. Víťaz si vybojuje účasť v skupinovej fáze EL 2022/2023, ak sa cez domácu súťaž nedostane do Ligy majstrov.