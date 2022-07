Ružomberok prehral doma s Rigou

úvodný zápas 2. predkola EKL:



MFK Ružomberok - FC Riga 0:3 (0:2)



Góly: 43. Torres, 45. Soisalo, 50. Aurelio, ŽK: Bergqvist, Rangel, Dulanto, Ngom (všetci Riga). Rozhodoval: Nuza (Kos.), 2757 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš (74. Morong), Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán (46. Malý) - Tučný (58. Gerec), Kochan (58. Domonkos), Lichý, Regáli - Bobček (89. Kelemen)



Riga: Purinš - Ngonda, Dulanto, Bergqvist, Jurkovskis - Torres (46. Rangel), Vakulko, Soisalo (90.+2 Petersons) - Babec (80. Kendyš), Aurelio (80. Ngom) - Gabriel Ramos (87. Barnes)

Na snímke zľava Lukáš Fabiš (Ružomberok) a Douglas Aurélio (Riga) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Európskej konferenčnej ligy MFK Ružomberok - Riga FC v Ružomberku vo štvrtok 21. júla 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ružomberok 21. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali vo štvrtkovom úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy doma s FC Riga 0:3 a ich šance na postup rapídne klesli.Odveta v Lotyšsku je na programe vo štvrtok 28. júla o 19.00 SELČ. Na víťaza slovensko-lotyšskej konfrontácie čaká v 3. predkole portugalský tím Gil Vicente.Do zápasu vstúpil aktívnejšie tretí tím lotyšskej ligy. Riga mala už v 3. minúte obrovskú príležitosť na otvorenie skóre, keď si Torres v hĺbke šestnástky zasekol Masla, no Krajčírik mu dobre zmenšil strelecký uhol a jeho pokus vyrazil. Po slabšom vstupe do zápasu sa ružomberskí hráči postupne osmelili a získali na ihrisku prevahu. Prvýkrát vážne pohrozili v 22. minúte, Regáli poslal pred bránku Rigy nebezpečný center a Bobčekovi chýbalo iba pár centimetrov, aby naň dosiahol. Po následnom rohovom kope sa Bobček oprel do lopty, Purinša zachránila pravá žrď. Na opačnej strane domáci tŕpli pri strele Jurkovskisa, ktorý z diaľky tesne minul bránku. Rižanom vyšiel záver prvého polčasu, v ktorom vyškolili súpera z efektivity. V 43. minúte Gabriel Ramos vysunul kolmicou Torresa a ten popri Krajčírikovi poslal loptu do siete - 0:1. Náskok hostí zdvojnásobil ešte do prestávky krížnou strelou Soisalo, ktorý mal dostatok priestoru na presné zakončenie - 0:2.Tretí gól mohol krátko po vstupe do druhého polčasu pridať striedajúci Rangel, hlavičkoval tesne nad brvno. Čo sa nepodarilo jemu, dokázal o dve minúty jeho spoluhráč Aurelio - 0:3. Na Ružomberčanov padla po troch inkasovaných góloch "deka", nevedeli sa dostať k ucelenejšej kombinácii. Hostia si pohodlne kontrolovali lichotivý náskok, ktorý ešte mohol zvýšiť Rangel, no lopte po jeho strele stálo v ceste brvno Krajčírikovej bránky. Až v záverečnej štvrťhodine sa dostali k slovu domáci, ale ich snaha aspoň o zmiernenie prehry bola platonická a k úspechu neviedla.