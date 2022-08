EKL: Schranz prispel gólom k víťazstvu Slavie Praha

Úvodné zápasy 3. predkola EKL:



KuPS Kuopio - Young Boys Bern 0:2 (0:2)



RFS Riga - FC Hibernians 1:1 (0:1)



Paide Linnameeskond - Anderlecht Brusel 0:2 (0:2)



AIK Štokholm - KF Škendija 1:1 (1:1)



APOEL Nikózia - FC Kyzylžar 1:0 (1:0)



CSKA Sofia - AFC St Patrick's 0:1 (0:0)



SK Lilleström - Royal Antverpy 1:3 (1:1)



Maccabi Tel Aviv - Aris Solún 2:0 (1:0)



FK Molde - FC Kisvárda 3:0 (0:0)



Neftči Baku - Rapid Viedeň 2:1 (1:0)

/M. Koscelník (Rapid) odohral celé stretnutie/



Slavia Praha - Panathinaikos Atény 2:0 (1:0)

/I. Schranz (Slavia) hral do 71. min a v 45.+2 min dal gól/



Šachťor Soligorsk - CFR Kluž 0:0



Viking Stavanger - Sligo Rovers 5:1 (2:0)



Zorja Luhansk - Universitatea Craiova 1:0 (0:0)



FC Balkani - KÍ Klaksvík 3:2 (2:0)



Čukarički Belehrad - Twente Enschede 1:3 (0:3)



FC Lugano - Hapoel Beer Ševa 0:2 (0:1)



Hamrun Spartans - Levski Sofia 0:1 (0:0)



OSK Sepsi - IF Djurgarden 1:3 (0:2)



FC Vaduz - Konyaspor 1:1 (0:0)

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Ivan Schranz prispel gólom k víťazstvu Slavie Praha vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad Panathinaikosom Atény 2:0. Skóre otvoril v nadstavenom čase prvého polčasu, keď už hostia hrali bez vylúčeného Sebastiana Palaciosa. Po zmene strán dostal červenú kartu aj domáci Eduardo Santos, ale náskok zdvojnásobil Moses Usor. Schranz hral do 72. minúty. Víťaz tohto dvojzápasu sa v play off stretne s postupujúcim z dvojice FC Spartak Trnava - Raków Čenstochová (prvý zápas 0:2).Rapid Viedeň v zostave so slovenským obrancom Martinom Koscelníkom prehral na trávniku Neftči Baku 1:2. Viking Stavanger triumfoval nad Sligom Rovers vysoko 5:1. Úspešné mužstvo narazí v play off na postupujúceho z dua FC DAC 1904 Dunajská Streda a FCSB (prvý zápas 0:1).