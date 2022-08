EKL: Slovácko, Kolín, FCSB a West Ham postúpili do skupinovej fázy

odvety play off EKL:



AC Wolfsberg - Molde FK 0:4 (0:2)



Góly: 6. Breivik, 34. Mannsverk, 72. a 90.+3 Brynhildsen



/prvý zápas 1:0, postúpilo Molde/







AIK Štokholm - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)



Gól: 76. Sinjavskij



/M. Tomič od 79. min, P. Šimko (obaja Slovácko) na lavičke náhradníkov/



/prvý zápas 0:3, postúpilo Slovácko/







Viborg FF - West Ham United 0:3 (0:1)



Góly: 22. Scamacca, 51. Benrahma, 63. Souček



/prvý zápas 1:3, postúpil West Ham/







MOL Fehérvár - 1. FC Kolín 0:3 (0:1)



Góly: 10. Hubers, 46. Skhiri, 90.+4 Schindler



/Pokorný sedel na lavičke náhradníkov - Duda sedel na lavičke náhradníkov/



/prvý zápas 2:1, postúpil Kolín/







Viking Stavanger - FCSB 1:3 (1:1)



Góly: 26. Tripič (z 11m) - 2. Edjouma, 54. Cordea, 90.+4 Radunovič (z 11m)



/prvý zápas 2:1, postúpil FCSB/







Twente Enschede - ACF Fiorentina 0:0



ČK: 90.+3 Igor (Fiorentina)



/prvý zápas 1:2, postúpila Fiorentina/







FC Bazilej - CSKA Sofia 2:0 (0:0)



Góly: 66. Frei, 84. Lang



/prvý zápas 0:1, postúpil Bazilej/







CFR Kluž - NK Maribor 1:0 (0:0)



/prvý zápas 0:0, postúpil Kluž/

Bratislava 25. augusta (TASR) - Futbalisti Slovácka postúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Český tím zvládol po domácom triumfe 3:0 aj štvrtkovú odvetu na pôde AIK Štokholm, keď zvíťazil 1:0 po góle estónskeho krídelníka Vlasija Sinjavského. V drese hostí nastúpil v 79. minúte slovenský obranca Michal Tomič, Patrik Šimko sedel na lavičke náhradníkov.1. FC Kolín prehral v úvodnom stretnutí 1:2, no v odvete na ihrisku MOL Fehérvár triumfoval jednoznačne 3:0 a postúpil. Domáci Peter Pokorný i hosťujúci Ondrej Duda sedeli na lavičke náhradníkov. Do skupinovej fázy sa bez problémov prebojoval West Ham United. Anglický favorit vyhral v úvodnom domácom zápase nad dánskym Viborgom 3:1 a v odvete 3:0. Uspel aj premožiteľ Dunajskej Stredy v treťom predkole, rumunský FCSB otočil v odvete domácu prehru 1:2 a na ihrisku Vikingu Stavanger vyhral 3:1.