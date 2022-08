EKL: Slovan bol v Mostare jalový v ofenzíve, Weiss: Môžeme postúpiť

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. počas prvého zápasu play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava v Mostare vo štvrtok 18. augusta 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava povzbudzujú počas prvého zápasu play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava v Mostare vo štvrtok 18. augusta 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Mostar 18. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy zaslúžene. V Mostare vo štvrtok podľahli domácemu HŠK Zrinjski 0:1 najmä preto, že v ofenzíve boli úplne jaloví. Tréner Vladimír Weiss nechcel zápas hodnotiť do hĺbky, no priznal, že v útoku tlačí Slovan topánka.Zápas na štadióne pod Bijelim Brijegom rozhodol v 89. minúte Nemanja Bilbija, keď si šikovne počkal na center z kraja ihriska.povedal po zápase tréner Slovana.Slovan hral od 69. minúty bez vylúčeného Tigrana Barseghjana. Od tej chvíle Zrinjski ešte viac pridal a trpezlivosť sa mu vyplatila.dodal Weiss.K situácii, po ktorej išiel arménsky futbalista predčasne pod sprchy sa vyjadril aj obranca Lukáš Pauschek:Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok 25. augusta o 20.30 h na Tehelnom poli. Po zápase si slovanisti sypali popol na hlavu a tréner Weiss vie, že jeho zverenci musia pridať, ak chcú prejsť cez majstra Bosny a Hercegoviny.Pauschek uviedol, že Slovan musí poriadne pridať:Ešte predtým však Slovan musí odohrať zápas vo Fortuna lige doma proti Žiline. Tréner v ňom bude šetriť niektorých hráčov: