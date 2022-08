Slovan chce urobiť v Mostare prvý krok k postupu v EKL

1. zápas play off EKL:



štvrtok 18. augusta



20.00 HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava



/Gradski Stadium Mostar, rozhodujú: Weinberger - Weiss, Obritzberger (všetci Rak.)/





Bratislava 17. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si v pohárovej Európe zmerajú sily s tímom Zrinjski Mostar opäť po 13 rokoch. S klubom z Bosny a Hercegoviny sa stretli v roku 2009 v 2. predkole Ligy majstrov a vo štvrtok si zopakujú konfrontáciu v 1. zápase play off Európskej konferenčnej ligy (EKL). A rovnako ako pred 13 rokmi aj teraz je miernym favoritom dvojzápasu Slovan."Belasí" vtedy vyradili majstra Bosny a Hercegoviny po výsledkoch 0:1 vonku a 4:0 doma. V ďalšom kole ich vyradil Olympiakos Pireus. Paralela s gréckym majstrom sa zopakuje aj tentoraz, ale v opačnom poradí. Slovan pred týždňom nestačil v dvojzápase na tohto súpera a po remízach 1:1 v Grécku a 2:2 doma rozhodla o postupe dráma v jedenástkovom rozstrele, ktorú lepšie zvládli hráči Olympiakosu. Zverencom trénera Vladimíra Weissa však zostala ešte jedna šanca a to na prienik do skupinovej fázy EKL.povedal Weiss pre klubový web.Zrinjski je majster krajiny za uplynulú sezónu a tohtoročnú púť v európskych pohárových súťažiach začal v 1. predkole LM. S moldavským Šeriffom Tiraspoľ vypadol po remíze 0:0 doma a prehre 0:1 vonku. V 2. predkole EKL vyradil albánsky klub FK Tirana (1:0, 3:2) a v ďalšom kole kazašský Tobol Kostanaj (1:0, 1:1).Klub z Mostaru sa pred dvojzápasom so Slovanom posilnil o dvojicu Denis Marandici a Abdul Musa Zubairu. Moldavec Marandici prišiel ako voľný hráč, predtým hrával v slovinskom NK Celje. Nigérijčan Zubairu je pre slovenských fanúšikov dobre známy. Dvadsaťtriročný stredopoliar prestúpil v januári 2017 do AS Trenčín, celkovo zaň nastúpil v 130 ligových stretnutiach.Slovan sa na štvrtkový duel naladil hladkým triumfom nad Liptovským Mikulášom 5:1 a s 12 bodmi vedie tabuľku Fortuna ligy. Trénera Weissa môže tešiť výborná strelecká forma Dávida Hrnčára, ktorý sa presadil aj v uplynulom zápase, skóroval dvakrát. Na konte má už 5 ligových gólov a na čele rebríčka kanonierov za ním dunajskostredský Nikola Krstovič zaostáva o jeden presný zásah.uviedol Hrnčár pre skslovan.com."Belasí" by si po roku radi zopakovali účasť v skupinovej fáze EKL, vlani skončili v F-skupine tretí v konkurencii FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnu Red Imps. Žreb skupinovej fázy je na programe 26. augusta.Stretnutie na štadióne Gradski budú viesť arbitri z Rakúska, ako hlavný Julian Weinberger.