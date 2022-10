EKL: Slovan chce zdolať Bazilej aj doma, predalo sa už 18.000 lístkov

H-skupina - štvrtok:



18.45 ŠK Slovan Bratislava - FC Bazilej /rozhodujú: Bojko - Maťaš, Kucev (všetci Ukr.)/



21.00 Žalgiris Vilnius - Pjunik Jerevan







tabuľka:



1. FC Bazilej 3 2 0 1 4:3 6



2. Pjunik Jerevan 3 2 0 1 5:3 6



3. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 3 1 1 1 2:2 4



4. Žalgiris Vilnius 3 0 1 2 0:3 1



Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa vo štvrtok pokúsia napodobniť víťazstvo v H-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL) z minulého týždňa. Na Tehelnom poli privítajú FC Bazilej, ktorý zdolali na ich pôde po góloch Lukáša Pauscheka a Alexandara Čavriča 2:0. Duel sa začne o 18.45 h a v priamom prenose ho ponúkne RTVS Šport.Slovan v doterajších troch vystúpeniach v skupinovej fáze EKL nazbieral štyri body. Po domácej remíze 0:0 zo Žalgirisom Vilnius prišla prehra 0:2 na pôde Pjuniku Jerevan a po nej aj personálne zemetrasenie vo vedení klubu úradujúceho majstra. "Belasí" nezdar odčinili vo Švajčiarsku. Slovenský majster však po triumfe na bazilejskom Štadióne sv. Jakuba zaznamenal hladkú prehru v domácej súťaži. V Trenčíne nestačil na domácich 0:4, no napriek tomu sa udržal na čele tabuľky vo Fortuna lige. Tréner "belasých" Vladimír Weiss st. nechal oddychovať viaceré opory, Džaba Kankava, Juraj Kucka či Aleksandar Čavrič nastúpili až od druhého polčasu, no Slovan sa nedokázal presadiť.Domáci sa budú môcť na Tehelnom poli opäť oprieť o päťcifernú návštevu. V stredu sa počet predaných vstupeniek blížil k 18.000, klub však očakáva, že sa hľadisko môže zaplniť až do posledného miesta. Hostia figurujú stále na čele skupiny a aj v Bratislave budú v pozícii favorita duelu. V druhom stretnutí nastúpi litovský Žalgiris Vilnius, ktorý získal doteraz len jeden bod, proti arménskemu Pjuniku Jerevan. Ten je v tabuľke pred Slovanom o dva body.Bazilej uplynulý víkend vo švajčiarskej lige prehral na ihrisku Lugana 0:1, keď sa v 33. minúte presadil Francúz Hicham Mahou. Po zlepšených výkonoch tak zaznamenal tretí neúspech v sezóne, čo ho dostalo v tabuľke najvyššej súťaže na priebežné 7. miesto s jedenásťbodovým mankom na lídra Young Boys Bern, má však k dobru jeden zápas.