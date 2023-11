VÝBORNÝ SLOVAN: V EKL na pôde Klaksvíku vyhral 2:1 a postúpil

Na snímke vľavo hráč Juraj Kucka (Slovan) strieľa gól na 1:1 počas zápasu A-skupiny 5. kola Európskej konferenčnej ligy KÍ Klaksvík - ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok 30. novembra 2023 v Tórshavne na Faerských ostrovoch. Foto: TASR - Martin Baumann

5. kolo EKL:



KÍ Klaksvík - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)



Góly: 17. Mikkelsen - 24. a 62. Kucka. Rozhodovali: Tohver - Saga, Klaasen (všetci Est.), ŽK: Da Silva, Forren - Borjan, Kucka, Wimmer, Strelec, Savvidis



Klaksvík: Johansson - Pavlovič (75. Josephsen), Faerö, Forren - Danielsen, Andreasen, Joensen, Da Silva - Mikkelsen (64. Kronberg), Klettskard, Gussias



Slovan: Borjan - Blackman, Kašia, Bajrič, Zmrhal (90.+1 Pauschek) - Kankava, Savvidis, Kucka - Barseghjan (61. Wimmer), Strelec (85. Abubakari), Čavrič (90.+1Zuberu)

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pre nás to bol dôležitý zápas, v ktorom sa rozhodlo o postupe, z toho pohľadu som rád. Nezačali sme dobre, vedeli sme, že domáci to vedia hrať na dotyk, na tretieho hráča. Cez krajných obrancov sa nám dostávali za krídla, hlavne na začiatku z našej ľavej strany. Potom to už bolo lepšie. V prvom polčase sme vyrovnali, potom sme dali vedúci gól a rozumnou hrou sme si to ustrážili. V prvom polčase sme mali veľké šance, z tohto pohľadu si myslím, že víťazstvo aj postup sú zaslúžené. Hráčom gratulujem, odovzdali na ihrisku všetko."



Juraj Kucka, autor oboch gólov Slovana: "Bol to veľmi ťažký zápas, aj začiatok tomu nasvedčoval. Súper od úvodu nakopával lopty dopredu za obranu, hral na centre, na to nás tréneri pripravovali. Mali sme s tým trochu problémy, aj sme z toho inkasovali. Bolo dobre, že sme hneď zareagovali vyrovnávajúcim gólom. Keď sme dali druhý, domáci už to len nakopávali. Bolo to len už o bojovnosti, o tom, aby sme neinkasovali nejaký blbý gól. Som rád, že sme to udržali, sme za to strašne radi. Som veľmi šťastný, že som mohol takto pomôcť tímu, nestáva mi často, že dám dva góly v zápase."



Jaromír Zmrhal, obranca Slovana: "S víťazstvom a postupom sme spokojní. Taký bol cieľ, som rád, že sa nám to podarilo druhý rok za sebou. Aj keby sme postúpili z druhej priečky, máme o jeden zápas naviac."

ďalší zápas:



Olimpija Ľubľana - OSC Lille 0:2 (0:1)



Góly: 15. Cabella, 75. Yazici







tabuľka:



1. Lille 5 3 2 0 7:2 11*



2. SLOVAN 5 3 1 1 7:5 10*



3. Klaksvík 5 1 1 3 5:6 4



4. Ľubľana 5 1 0 4 2:6 3



* postup do vyraďovacej fázy

Tórshavn 30. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si druhý rok za sebou zahrajú v pohárovej Európe aj na jar. Vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy zvíťazili na Faerských ostrovoch nad KÍ Klaksvík 2:1 a zaistili si účasť vo vyraďovacej fáze. O tom, či sa predstavia priamo v osemfinále alebo v play off, rozhodne záverečné 6. kolo A-skupiny.O víťazstve zverencov Vladimíra Weissa v hlavnom meste Faerských ostrovov rozhodol Juraj Kucka. Kapitán hostí najprv v 24. minúte odpovedal na úvodný zásah Madsa Mikkelsena a v 62. zariadil tesný triumf hostí. Klaksvík tak ukončil deväťzápasovú domácu šnúru bez prehry v európskych pohároch. Slovan zaznamenal v piatich zápasoch tri víťazstvá a jednu remízu a s 10 bodmi figuruje na 2. mieste tabuľky. Prvé je jedenásťbodové Lille, ktoré vo štvrtok vyhralo na pôde Ľubľany 2:0. Tretí Klaksvík má štyri body, o jeden menej získal slovinský zástupca. Práve s ním uzavrie Slovan skupinové boje 14. decembra na Tehelnom poli. Lille privíta v záverečnom zápase Klaksvík. Víťaz skupiny sa predstaví priamo v osemfinále, druhého čaká v play off o účasť v osemfinále jeden z tímov Európskej ligy, ktoré skončia v skupinách na 3. mieste.Žreb play off sa uskutoční 18. decembra a zápasy sú na programe 15. a 22. februára 2024. Osemfinálové dvojice vyžrebujú 23. februára a zápasy sú na programe 7. a 14. marca 2024.Bratislavčania si zahrali v jarnej časti EKL aj vlani. Po tom, čo vyhrali H-skupinu narazili v osemfinále na FC Bazilej a po dvoch remízach 2:2 vypadli v domácom jedenástkovom rozstrele (1:4). "Belasí" predtým čakali na účasť v jarnej časti európskych klubových súťaží od roku 1969, keď napokon vyhrali PVP po finálovom triumfe nad FC Barcelona 3:2.Od úvodu zápasu v mrazivom počasí bolo badať, že domáci si veria, nebáli sa riskovať a v 12. minúte sa im naskytla prvá možnosť, no po prihrávke do vápna si Klettskard s Gussiasom nerozumeli a ani jeden sa nedostal ku strele. O dve minúty spálil tutovku Joensen, keď zo stredu šestnástky prepálil Borjanovu bránu. Na druhej strane mal prvú väčšiu šancu Čavrič, ale trafil len do brankára Johanssona. Aktivita domácich priniesla ovocie v 17. minúte, nakopávanú loptu Forrena neodhadol Bajrič, za ním sa k nej dostal Mikkelsen, ktorý obišiel brankára a z uhla zakrútil loptu do siete - 1:0. Slovanu trvalo len pár minút kým zareagoval. Šanca Barseghjana sa neujala, ale v 24. minúte prišlo vyrovnanie. Po akcii na pravej strane pretlačil Strelec loptu cez Faeröa a Kucka tvrdou ranou k ľavej žrdi vyrovnal. V ďalších minútach pokračoval vyrovnaný zápas. Na strane Slovana však bolo priveľa nepresností a chyby v obrane, ktoré priniesli šance domácich. Po polhodine mohol pridať druhý gól Klettskard, no v poslednej chvíli zle trafil loptu. V nadstavenom čase sa do nádejnej strely Kankavu hodil obranca.Aj do druhej časti vstúpil lepšie domáci, ktorí boli dvakrát v priebehu pár minútu centimetre od gólu. Najprv Kašia s Blackmanom úplne zabudli na Klettskarda, ktorému nevyšla koncovka a strelu od zeme vytlačil Borjan. O chvíľu neskôr ten istý hráč a Mikkelsen len tesne nedočiahli na center Da Silvu. Slovan za 16 minút druhého polčasu neukázal nič, no v 17. minúte udrel. Čavrič získal loptu, po ľavom krídel prešprintoval ku šestnástke a uličkou našiel Kucku, ktorý si loptu spracoval a trafil do protipohybu brankára - 1:2. V ďalších minútach sa hra rozkúskovala, Slovan už súpera nepúšťal do kontier a držal ho na dištanc. V 77. minúty sa hostia dožadovali penalty, no v zárodku akcie bol Zmrhal v ofsajde. Domáci pohrozili až v 87. minúte, priamy kop pred šestnástkou po faule Kankavu však skončil v múre. V závere mal ešte šancu Gussias, ale Borjan skvele vyrazil.