VÝBORNÝ SLOVAN: V EKL v Ľubľane vyhral 1:0 a má druhé víťazstvo

Na snímke zľava futbalista Aleksandar Čavrič (Slovan) a Marko Mijailovič (Ľubľana) počas zápasu 2. kola A-skupiny Európskej konferenčnej ligy Olimpija Ľubľana - ŠK Slovan Bratislava 5. októbra 2023 v Ľubľane. Foto: TASR - Martin Baumann

Európska konferenčná liga - A-skupina, 2. kolo:



NK Olimpija Ľubľana - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)



Gól: 55. Čavrič (z 11m). Rozhodovali: Sidiropoulos - Kostaras, Dimitriadis (všetci Gréc.), ŽK: Vidovšek, Doffo, Bristrič - Kankava, Kashia



Olimpija: Vidovšek - Silva, Ratnik, Muhamedbegovič, Sualehe (63. Krefl) - Mijailovič (63. Motika), Doffo - Posavec (72. Kasa), Elšnik, Pedro (72. Nukič) - Lucas (46. Bristrič)



Slovan: Borjan - Bajrič, Kashia, Wimmer - Blackman, Kankava, Kucka, Lovat - Baseghjan (79. Savvidis), Čavrič (88. Tolič), Weiss ml. (79. Strelec)

Na snímke uprostred padá futbalista Aleksandar Čavrič (Slovan), dole brankár Matevž Vidovšek (Ľubľana) a vpravo Marko Mijailovič (Ľubľana) počas zápasu 2. kola A-skupiny Európskej konferenčnej ligy Olimpija Ľubľana - ŠK Slovan Bratislava 5. októbra 2023 v Ľubľane. Foto: TASR - Martin Baumann

tabuľka A-skupiny:



1. Slovan Bratislava 2 2 0 0 3:1 6



2. OSC Lille 2 1 1 0 2:0 4



3. KÍ Klaksvík 2 0 1 1 1:2 1



4. Olimpija Ľubľana 2 0 0 2 0:3 0

Ľubľana 5. októbra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v druhom stretnutí skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy na pôde NK Olimpija Ľubľana 1:0. Víťazný gól strelil v 55. minúte z pokutového kopu Aleksandar Čavrič. "Belasí" sú po dvoch dueloch A-skupiny na čele tabuľky so šiestim bodmi. Slovenský majster sa predstaví v EKL najbližšie 26. októbra na pôde francúzskeho OSC Lille.Slovan mohol otvoriť skóre v 28. minúte, keď pokutový kop vybojoval Čavrič. Loptu si na biely bod postavil Vladimír Weiss ml., kapitán "belasých" však svoj pokus nepremenil. Slovenský majster dostal šancu na reparát v druhom polčase, tentoraz však prebral na seba zodpovednosť Čavrič a zabezpečil Slovanu druhé víťazstvo.Prvá štvrťhodina stretnutia bola nesúrodá a plná nepresností. Oba tímy tak skúsili hru aj vzduchom, no nábehy si brániaci hráči postrážili. Náznak prvej šance mali hostia v 15. minúte, keď zle rozohral domáci brankár Vidovšek, no Barseghajovi po "zasekávačke" ušla lopta. V 23. minúte prenikol z pravej strany cez prehustený priestor do šestnástky Blackman, lopta sa odrazila do dobrej palebnej pozície Weissovi, ten však zluftoval. O tri minúty neskôr dostal ideálnu prihrávku do behu Čavrič, ktorý v rýchlosti urobil kľučku na Vidovšeka a ten ho fauloval. Loptu si na biely bod postavil kapitán Weiss, smer strely však slovinský brankár vystihol a na radosť domácich fanúšikov penaltu zneškodnil. Slovan mohol udrieť ešte v závere prvého dejstva, keď sa po nacvičenom signáli dostal k zakončeniu Čavrič, ale Vidovšek jeho pokus vyrazil.Rovnako veľkou šancou vstúpil slovenský šampión aj do druhého polčasu. Aktívny Blackman našiel na hranici bieleho bodu Weissa, ten však poslal loptu vysoko nad bránu. Mrzieť ho to nemuselo, pretože domáci v 55. minúte zazmätkovali pri rozohrávke a zopakoval sa moment z prvého polčasu. Barseghjana fauloval v pokutovom území Vidovšek a Slovan zahrával druhýkrát v zápase penaltu. Zodpovednosť na seba tentoraz prevzal Čavrič, ktorý poslal hostí zaslúžene do vedenia. Prvé významné ohrozenie Borjanovej brány prišlo až po hodine hry, keď z hranice šestnástky pálil nad Rui Pedro. "Belasí" sa v záverečnej štvrťhodine stiahli do defenzívnejšieho tvaru a čakali na prípadné brejky. Šanca na definitívu prišla v 85. minúte, keď sa sám na bránu rútil striedajúci Strelec, ktorý si obišiel brankára, ale lopta mu trestuhodne ušla mimo ihrisko./vyslaný redaktor TASR Šimon Šuník/