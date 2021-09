EKL: Slovan prehral v úvodnom vystúpení s Kodaňou, Slavia s víťazstvom

F-skupina EKL:



Góly: 21. Henty - 18. a 68. Wind (druhý z 11 m), 41. Stage. ŽK: Čavrič, Božikov - Zeca, Stage. Rozhodovali: Fabbri - Peretti, Bindoni (všetci Tal.), 9833 divákov.



Slovan: Chovan - Pauschek (78. Adler Da Silva), Kašia, Božikov, Zmrhal - Čavrič (69. Dražič), Agbo, Kankava, Green - Mráz - Henty (83. Lichý)



Kodaň: Grabara - Diks, Chočolava, Boilesen, Kristiansen - Stage (86. Baldursson), Zeca, Lerager (78. Johannesson) - Biel (86. Wilczek), Wind (79. Höjlund), Böving (70. Ankersen)

hlasy po zápase: /zdroj: RTVS/



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "V prvom polčase sme hrali výborne, dostali sme však lacné góly. v druhom dejstve sa prejavila ich kvalita, penalta nás položila. Ešte sme na to nedorástli- Jardu Zmrhala je škoda v obrane, ale nemal som na výber, nechcel som tam dávať mladého Vojtka. Ďakujem ľudom, ktorí prišli a vytvorili výbornú atmosféru. Budeme sa snažiť získať nejaké body v Grécku a potom zdolať doma Lincoln."



Jess Thorup, tréner Kodane: "Náš cieľ je postup zo skupiny a tento zápas bol veľmi dôležitý. Snažili sme sa užiť si ho, vytvorili sme si o čosi viac šancí, takže si dovolím povedať, že sme si zaslúžili zvíťaziť. Slovan nebolo ľahké zdolať. Hralo sa na krásnom štadióne, museli sme sa však vyrovnať so zlým stavom trávnika."



Ezekiel Henty, autor gólu Slovana: "Aj pre mňa to bol náročný zápas, ale ja mám súboje rád. Rád bojujem na hrote útoku na prospech celého tímu. Celý tím však ukázal bojovného ducha, som presvedčený, že keď budeme takto bojovať aj naďalej, dočkáme sa bodovej odmeny."



Jonas Wind, autor dvoch gólov Kodane: "Bol to vyrovnaný duel na ťažkom teréne, ktorý však bol rovnaký pre oba tímy. Proti Slovanu sme museli o body tuho bojovať, ale boli sme efektívni v zakončení. To rozhodlo v náš prospech. Je to pre nás dobrý vstup do skupinovej fázy."



PAOK si poradil s Lincolnom, Schranz skóroval do siete Unionu

1. KOdaň 3 1 0 0 3:1 3



2. PAOK 3 1 0 0 2:0 3



3. Lincoln 3 0 0 1 0:2 0



4. SLOVAN 3 0 0 1 1:3





Bratislava 16. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí F-skupiny Európskej konferenčnej ligy s FC Kodaň 1:3. Na Tehelnom poli síce domáci Ezekiel Henty vyrovnal po vedúcom góle Jonasa Winda, ale plný bodový zisk pre hostí zariadil v závere prvého polčasu Jens Stage a výsledok postil po zmene strán z jedenástky opäť Wind.V ďalšom zápase "efka" zvíťazil PAOK Solún na pôde Lincolnu Red Imps 2:0. Úradujúci slovenský majster najbližšie nastúpi vo štvrtok 30. septembra o 21.00 SELČ na štadióne v Solúne.Slovan vstúpil do duelu nebojácne, z rohového kopu zahral signál na Zmrhala, ktorému nesadol volej z druhej vlny. Bratislavčania dobiedzali na rozohrávku súpera a ihrisko patrilo viac im, Henty v ďalšom náznaku šance preváhal ideálny čas na zakončenie. Hostia, ktorí boli do tejto chvíle nevýrazní, si prvú príležitosť vypracovali až v 18. minúte, hneď z nej však otvorili skóre. Vybojovali roh, na center Biela si nabehol Wind, jeho pohyb na prednej žrdi nezachytili brániaci hráči a z bezprostrednej blízkosti hlavičkou prekonal Chovana. Domáci sa okamžite snažili o odpoveď a dočkali sa jej už o tri minúty a veľmi podobným spôsobom. Strelu Greena zblokovali Kodančania na roh a center toho istého hráča usmernil hlavou do siete Henty. Z obdobnej situácie Božikov hlavičkoval tesne vedľa, na opačnom konci si Böving spracoval dlhú prihrávku a krížny pokus poslal mimo priestoru troch žrdí. Rovnováhu zápasu narušil protiútok Kodane v 41. minúte. "Belasí" stratili loptu v strede poľa, Wind vysunul do rýchlej kontry do voľného priestoru Biela, ten ešte prihral Stagemu a posledný menovaný do odkrytej bránky prinavrátil hosťom vedenie.Domácich mohol vzhľadom na predvedený výkon v úvodnom dejstve právom mrzieť nepriaznivý stav. Mali druhú 45-minútovku na jeho zvrátenie, ale po zmene strán patrila prvá vážna možnosť dánskemu mužstvu. K odrazenej lopte po rohovom kope sa dostal Böving a jeho delovka aj vďaka dôležitému zákroku Chovana trafila brvno. Sľubná príležitosť sa pre Slovan črtala v šestnástke, no Henty už bol po prihrávke Mráza v ťažkej pozícii a hosťujúci brankár Grabara mu znemožnil zakončiť. "Belasých" za vyrovnaním v premiérovom vystúpení v hlavnej fáze novovytvorenej európskej súťaže hnalo aj takmer 10.000 fanúšikov, no postupom času pozorný blok Kodane otupil ich útočné nadšenie. Navyše, v 68. minúte už hostia viedli o dva góly. Chovan síce bravúrne vyrazil nebezpečnú strelu Biela, ale po následnom súboji Zmrhala s Diksom nariadil hlavný rozhodca jedenástku, ktorú nekompromisne premenil Wind a pridal svoj druhý zásah v zápase. Zvyšok stretnutia si už Kodaň postrážila a ujala sa vedenia v tabuľke.Slovenský útočník Ivan Schranz sa gólovo presadil v drese Slavie Praha vo štvrtkovom zápase 1. kola Európskej konferenčnej ligy proti Unionu Berlín pri víťazstve 3:1. Schranz striedal a v 88. minúte spečatil skóre duelu E-skupiny. Slavia strhla víťazstvo na svoju stranu v záverečnej desaťminútovke.PAOK Solún nezaváhal proti gibraltárskemu Lincolnu a zvíťazil 2:0 v H-skupine, v ktorej pôsobí aj Slovan Bratislava. O góly sa postarali v nadstavenom čase prvého polčasu Chuna Akpom a v 55. minúte Alexandru Mitrita.Slovenský stredopoliar Matúš Bero odohral 90. minút za Vitessse Arnhem a tešil sa z víťazstva 2:0 na ihrisku slovinskej Mury Murska Sobota.Hráči Kajratu Almaty a Omonie Nikózia sa rozišli po bezgólovej remíze. Slovenskí reprezentanti Michal Ďuriš a Tomáš Hubočan sedeli na lavičke cyperského tímu.