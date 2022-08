EKL: Slovan prehral v Mostare gólom v 89.minúte, doplatil na vylúčenie

EKL - play-off:

HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)



Gól: 89. Bilbija. Rozhodovali: Weinberger - Weiss, Obritzberger (všetci Rak.), ŽK: Barseghjan, Agbo, Križan, Zmrhal, ČK: 69. Barshegijan (všetci Slovan).



Zrinjski Mostar: Čondrič - Čorluka, Magdič, Savič, Barišič, Tičinovič - Čuže (90.+3 Malekinušič), Ilinkovič (75. Memija), Kamenar (72. Sučič), Jukič (72. Mandič) - Bilbija (90.+4 Sabijič)

Slovan Bratislava: Chovan - Medveděv (90.+1 Čavrič), Kašia, De Marco, Pauschek (83. Zmrhal) - Barseghjan, Agbo, Kankava, Čakvetadze (66. Ramirez) - Šaponjič (66. Mustafič), Green (83. Križan)

Mostar 18. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy 2022/2023. Vo štvrtkovom dueli v Mostare podľahli domácemu HŠK Zrinjski 0:1, zápas rozhodol v 89. minúte Nemanja Bilbija. Slovan hral od 69. minúty bez vylúčeného Tigrana Barseghjana. Odveta je na programe o týždeň 25. augusta o 20.00 h na Tehelnom poli.Slovan mal úvodný výkop zápasu, ako prvý tak mohol podniknúť útočnú akciu, ale bola nepresná. Potom sa dostali k zakončeniu domáci, ale Ilinkovič mieril vysoko a nepresne. Hra bola prvých 15 minút vyrovnaná, potom už prebral taktovku Zrinjski a prišli aj prvé vážnejšie šance. Najskôr Medveděv výborne prihrával na Šaponjiča vo vnútri šestnástky, lenže útočník Slovana si pomohol faulom. Chovan potom musel vyraziť strelu Kamenara a o minútu neskôr zachránil slovanistov Kašia, keď v pravej chvíli odvrátil center domácich na roh. Potom mal dobrú šancu Green, ale Čondrič jeho strelu vyrazil na roh. V závere polčasu boli domáci blízko ku gólu. Kamenar i Savič natiahli Chovana, lopta len tesne minula bránu a prvé dejstvo uzavrela ďalšia tesná nepresnosť Kamenara.Aj po prestávke mali viac z hry domáci. Najskôr mal šancu Kamenar, v 58. minúte Chovan podržal Slovan po strele Bilbiju. Tréner Weiss potom poslal na trávnik dvojicu čerstvých hráčov, nepotešil ho však Barseghjan, ktorý tri minúty na to dostal druhú žltú kartu a musel ísť predčasne pod sprchy. Od tejto chvíle bolo zrejmé, že tlak Mostaru bude silnieť, no obrana Slovana stála na pevných nohách, dirigoval ju Kašia. Zrinjski ju však napokon zlomil v 89. minúte, keď sa dostal k lopte Bilbija a hlavou rozhodol o triumfe Mostaru.