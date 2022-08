EKL: Slovan spoznal súperov, Weiss: Bazilej je favorit

Na snímke vyžrebované kluby v jednotlivých skupinách futbalovej Európskej konferenčnej ligy (EKL) pre novú sezónu 2022/2023 v Istanbule v Turecku 26. augusta 2022. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava narazia v skupine H na FC Bazilej, Žalgiris Vilnius a Pjunik Jerevan. FOTO TASR/AP Foto: TASR - AP

Zloženie základných skupín futbalovej Európskej konferenčnej ligy 2022/2023:



A-skupina: Istanbul Basaksehir, AC Fiorentina, Heart of Midlothian, RFS Riga



B-skupina: West Ham United, FCSB, Anderlecht Brusel, Silkeborg IF



C-skupina: CF Villarreal, Hapoel Beer Ševa, Austria Viedeň, Lech Poznaň



D-skupina: Partizan Belehrad, 1. FC Kolín, OGC Nice, 1. FC Slovácko



E-skupina: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, Dnipro-1



F-skupina: KAA Gent, FK Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden IF



G-skupina: Slavia Praha, CFR Kluž, Sivasspor, FC Ballkani



H-skupina: FC Bazilej, ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Žalgiris Vilnius, Pjunik Jerevan







Kalendár Európskej konferenčnej ligy 2022/2023:



8. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



15. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



6. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



13. októbra: 4. kolo skupinovej fázy



27. októbra: 5. kolo skupinovej fázy



3. novembra: 6. kolo skupinovej fázy



7. novembra: žreb 1. vyraďovacieho kola



16. februára: prvé zápasy 1. vyraďovacieho kola



23. februára: odvety 1. vyraďovacieho kola



24. februára: žreb osemfinále



9. marca: prvé zápasy osemfinále



16. marca: odvety osemfinále



17. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



13. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



20. apríla: odvety štvrťfinále



11. mája: prvé zápasy semifinále



18. mája: odvety semifinále



7. júna: finále (Praha)



vizitky súperov Slovana v H-skupine:



FC Bazilej



Prezývka: RotBlau, Bebbi, FCB



Klubové farby: červená, modrá, žltá



Založený: 1893



Štadión: St. Jakob Park



Kapacita: 42.500



Tréner: Alex Frei



Najväčšie úspechy: 20-násobný majster Švajčiarska, účastník osemfinále Ligy majstrov (2002/2003, 2011/2012, 2014/2015, 2017/2018), semifinalista Európskej ligy (2012/2013)







FK Žalgiris Vilnius



Prezývka: Žalgiriečiai



Klubové farby: zelená a biela



Založený: 1947



Štadión: LFF stadionas



Kapacita: 5000



Tréner: Vladimir Čeburin



Najväčšie úspechy: 9-násobný majster Litvy







FC Pjunik Jerevan



Klubové farby: tmavomodrá, červená, oranžová



Založený: 1992



Štadión: Stadion republiky Vazgena



Kapacita: 14.403



Tréner: Jegiše Melikjan



Najväčšie úspechy: 15-násobný majster Arménska

Istanbul 26. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava narazia v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 na FC Bazilej, Žalgiris Vilnius a Pjunik Jerevan. Rozhodol o tom piatkový žreb v tureckom Istanbule.Slovan bude hrať v H-skupine, pred žrebom figuroval v 2. výkonnostnom koši. Pri žrebe bolo 32 tímov, ktoré následne vyžrebovali do ôsmich skupín po štyroch.Súboje v skupine absolvujú "belasí" 8. a 15. septembra, 6., 13. a 27. októbra a 3. novembra. Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off EKL. Družstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré skončili vo svojich skupinách na treťom mieste. Pre tímy na 3. a 4. mieste sa účinkovanie v pohárovej Európe skončí. Hrať sa bude o 18.45 a 21.00 SEČ.Pražská Slavia sa predstaví v G-skupine spolu s CFR Kluž, Sivassporom a FC Ballkani. Ďalšieho českého zástupcu 1. FC Slovácko čaká Partizan Belehrad, 1. FC Kolín v kádri s Ondrejom Dudom a OGC Nice."Belasí" si zahrajú v skupine EKL po druhý raz za sebou. Vlani z nej v konkurencii tímov FC Kodaň, PAOK Solún a Lincoln Red Imps nepostúpili, získali osem bodov. V oboch zápasoch zdolali gibraltárskeho majstra, s PAOK v oboch dueloch remizovali a s Kodaňou dvakrát prehrali.