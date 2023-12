EKL: Slovan prehral s Ľubľanou 1:2, zahrá si play off o osemfinále

Na snímke zľava Dávid Strelec (Slovan) a Marko Brest (Olimpija) bojujú o loptu počas záverečného zápasu A-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) ŠK Slovan Bratislava - NK Olimpija Ľubľana v Bratislave v stredu 14. decembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

6. kolo Európskej konferenčnej ligy



A-skupina:



ŠK Slovan Bratislava - NK Olimpija Ľubľana 1:2 (1:1)



Góly: 27. Blackman - 17. a 58. Lucas. Rozhodovali: Kardesler - Tugral, Özaral (všetci Tur.), ŽK: Wimmer - Elšnik, ČK: 54. Borjan (Slovan), 14.387 divákov.



Slovan: Borjan - Bajrič, Kašia, Wimmer (57. Trnovský) - Blackman, Kankava, Kucka, Pauschek (67. Zmrhal) - Barseghjan, Čavrič, Strelec (67. Tolič)



Ľubľana: Pintol - J. Silva (74. Lasickas), Ratnik, Muhamedbegovič, Sualehe - Elšnik, Fadida (89. Mijailovič), Rui Pedro - Brest (74. Kasa), Lucas (83. Nukič), Motika



Na snímke brankár Denis Pintol (Olimpija)nkasuje vyrovnávajúci gól na 1:1 počas záverečného zápasu A-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) ŠK Slovan Bratislava - NK Olimpija Ľubľana v Bratislave v stredu 14. decembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

ďalší zápas



LOSC Lille - KÍ Klaksvík 3:0 (1:0)



Gól: 29. Yazici (z 11 m), 86. Gomes (z 11 m), 90.+6 Zhegrova (z 11 m)







konečná tabuľka A-skupiny:



1. Lille 6 4 2 0 10:2 14*



2. SLOVAN 6 3 1 2 8:7 10**



3. Ľubľana 6 2 0 4 4:9 6



4. Klaksvík 6 1 1 4 5:9 4



* - postup do osemfinále



** - postup do play off o osemfinále

Bratislava 14. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom domácom zápase 6. kola Európskej konferenčnej ligy s Olimpijou Ľubľana 1:2. V tabuľke A-skupiny obsadili konečné druhé miesto a čaká ich play off o účasť v osemfinále. Súpera spoznajú v pondelok o 14.00 h, keď je na programe žreb vo švajčiarskom Nyone.Na Tehelnom poli otvoril skóre Pedro Lucas v 17. minúte, no o desať minút neskôr vyrovnal Cesar Blackman. Po prestávke videl po faule mimo šestnástky červenú kartu domáci brankár Milan Borjan a vzápätí rozhodol o triumfe Ľubľany opäť Lucas.Slovan mal už pred zápasom istotu účasti v jarnej fáze EKL, priamu účasť v osemfinále si napokon vybojoval francúzsky tím OSC Lille. Ten zdolal v súbežne hranom dueli Klaksvík 3:0 a vyhral skupinu so štvorbodovým náskokom pred "belasými".Slovan začal veľmi sebavedomo a od úvodných sekúnd zatlačil Olimpiju do defenzívy. Po piatich minútach sa dokonca tešil z gólu po zásahu Čavriča, ale VAR odhalil postavenie mimo hry domáceho útočníka. Hneď potom mal ďalšiu možnosť Barseghjan, no zakončil vedľa brány. Potom však v 17. minúte vyšiel hosťom signál po zahratí voľného kopu a Lucas aj s pomocou žrde otvoril skóre. O desať minút neskôr vyrovnal Blackman, keď si spracoval loptu v šestnástke a prekvapil Pintola krížnou strelou. Po góle mal Slovan opäť viac z hry, no ku gólu sa priblížil len Čavrič na konci polčasu. Najskôr nezakončil presne svoj únik po pravej strane a potom namieril do súperovho brankára po prihrávke Strelca.Po prestávke vyslali prvú strelu na bránu hráči Ľubľany, no Slovan potom opäť prebral taktovku. Plány mu však narušilo vylúčenie Borjana v 54. minúte. Brankár "belasých" zastavil v úniku Bresta mimo šestnástky a videl červenú kartu. Tréner Weiss stiahol z hry stopéra Wimmera a do brány išiel Trnovský, ktorý už o minútu neskôr lovil loptu zo siete po góle Lucasa - 1:2. Domáci kormidelník potom vystriedal dvoch hráčov, Slovan sa snažil o vyrovnanie, ale mohol inkasovať tretí gól, no Pedro z priameho kopu trafil iba žrď. V závere mali hráči slovenského majstra prevahu, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Po jednom z rýchlych brejkov súpera ešte trafil do brvna Motika.