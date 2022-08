EKL: Slovan spustil predaj vstupeniek na odvetu play off proti Mostaru

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava spustil predaj vstupeniek na domácu odvetu play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti tímu Zrinjski Mostar. Odvetný duel sa odohrá vo štvrtok 25. augusta o 20.30 na Tehelnom poli. V prvom súboji vyhral klub z Bosny a Hercegoviny na domácom ihrisku 1:0.



Vstupenky sa predávajú vo voľnom predaji online prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera a od pondelka 22. augusta vždy v čase od 16.00 do 20.00 aj na pokladnici štadióna Tehelné pole. Držitelia permanentiek majú predkupné právo na svoje miesto a 20-percentnú vernostnú zľavu. Predkupné právo majú garantované do utorka 23. augusta do 20.00. Po termíne poputujú do predaja všetky miesta. Slovan bol disciplinárne riešený zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) za domáci zápas s Ferencvárosom. V piatok "belasí" dostali rozhodnutie o treste v podobe uzavretia C-sektora a finančnej pokuty pre klub. Vzhľadom na trest, držitelia permanentiek na C-tribúnu nemôžu využiť predkupné právo na svoje miesto a klub im automaticky pripravili miesta do sektoru B202 aj s vernostnou zľavou. V prípade, že o tieto miesta nemajú záujem, môžu si prísť na pokladnicu štadióna Tehelné pole vybrať iné miesta na štadióne, kde si môžu uplatniť aj nárok na zľavu z ceny vstupenky pre permanentkára.



Na odvete s tímom Zrinjski Mostar sa bude "kotol" nachádzať na B-tribúne v sektoroch B201 a B202, rovnako ako proti Olympiakosu. ŠK Slovan znovu využije aj možnosť pozvať do C-sektora deti do 14 rokov zo základných škôl a športových klubov (aj denné tábory) na tento zápas zadarmo. Podmienkou je, že na 5 detí do 14 rokov môže byť maximálne 1 dospelá osoba ako doprovod. Informovala oficiálna webová stránka www.skslovan.com.