EKL: Slovan udrel v 1. polčase gólmi Čavriča: Všetci sme hrdinovia

Na snímke vľavo tréner Slovana Vladimír Weiss st. ide objať strelca dvoch gólov Aleksandra Čavriča po zápase 6. kola H- skupiny Európskej konferenčnej ligy vo futbale VMFD Žalgiris Vilnius - ŠK Slovan Bratislava 3. novembra 2022 vo Vilniuse. Foto: TASR - Martin Baumann

Vilnius 4. novembra (TASR) - S bolestivou grimasou predstúpil pred novinárov Aleksandar Čavrič, ktorý rozhodol o triumfe Slovana vo Vilniuse. Bosniansky futbalista dal dva góly na ihrisku Žalgirisu, slovenský majster vďaka tomu vyhral H-skupinu Európskej konferenčnej ligy a postúpil do osemfinále tejto súťaže.Čavrič sa presadil v prvom polčase v rozmedzí ôsmich minút. "."Slovan v EKL nezačal dobre, po remíze s Vilniusom doma prehral aj v Jerevane, no potom nazbieral 10 bodov. A to aj vďaka gólom Čavriča, ktorý dal v súťaži štyri. "" uviedol Čavrič.O dôležitej úlohe Čavriča pre klub hovoril aj Vladimír Weiss mladší, nazval ho legendou. "."Dvadsaťosemročný krídelník bol spokojný najmä s tým, ako Slovan zvládol vo Vilniuse prvú 45-minútovku. "."Slovan okrem Čavriča potiahol aj Gruzínec Giorgi Čakvetadze, ktorý bol pri všetko podstatnom. Ťahal ofenzívu Slovana, no v závere nepremenil penaltu. "," uzavrel Čavrič s úsmevom.