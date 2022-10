EKL: Slovan v Bazileji o nádej, tréner Weiss st.: Nemôžeme len brániť

H-skupina - štvrtok:



18.45 Pjunik Jerevan - Žalgiris Vilnius

21.00 FC Bazilej - ŠK Slovan Bratislava /rozhodujú: Clancy - Stewart, Mulvanny (všetci Škót.)/



tabuľka:



1. FC Bazilej 2 2 0 0 4:1 6

2. Pjunik Jerevan 2 1 0 1 3:3 3

3. Žalgiris 2 0 1 1 0:1 1

4. SLOVAN 2 0 1 1 0:2 1

Bazilej 5. oktobra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa vo štvrtok pokúsia vykresať nádej na postup z H-skupiny Európskej konferenčnej ligy na mieste, kde dosiahli v roku 1969 najväčší úspech slovenského klubu v histórii. Na bazilejskom Štadióne sv. Jakuba vtedy po triumfe nad Barcelonou zdvihli "belasí" nad hlavy trofej za triumf v niekdajšom Pohári víťazov pohárov, teraz ich čaká súboj proti lídrovi a topfavoritovi skupiny FC Bazilej. Duel sa pod taktovkou škótskeho arbitra Kevina Clancyho začne o 21.00 h a v priamom prenose ho ponúkne RTVS Šport.Slovan v doterajších dvoch vystúpeniach v skupinovej fáze EKL herne i výsledkovo sklamal, po domácej remíze 0:0 zo Žalgirisom Vilnius prišla prehra 0:2 na pôde Pjuniku Jerevan a po nej aj personálne zemetrasenie v klube úradujúceho majstra. V nadväznosti na prepustenie športového riaditeľa Richarda Trutza a všetkých skautov sa rozhodol na svojom poste generálneho riaditeľa skončiť aj Ivan Kmotrík mladší, do klubu naopak zamierili nový športový riaditeľ Róbert Tomaschek a na pozíciu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy Róbert Vittek.S jediným bodom na konte a so skóre 0:2 patrí Slovanu priebežne posledná štvrtá pozícia v skupine. Bazilej je zatiaľ so stopercentnou bilanciou na čele, no slovenský šampión nechce hrať na jeho pôde druhé husle. "," povedal pre klubový web tréner Slovana Vladimír Weiss st.Slovan na prehru v Jerevane zareagoval bezgólovou remízou v ligovom dueli v Trnave, postupom do 4. kola Slovenského pohára, no najmä víkendovým domácim triumfom v šlágri najvyššej súťaže nad Podbrezovou 3:1. Potvrdil tak prvú priečku v tabuľke Fortuna ligy a po dlhodobejších zdravotných problémoch k tomu opäť v základnej zostave pomohol i kapitán tímu Vladimír Weiss ml.: "."Bazilej si uplynulý víkend poradil vo švajčiarskej lige doma so St. Gallenom 3:2 gólom mladého útočníka Bradleyho Finka z 83. minúty. Po nevýraznom štarte do sezóny sa tak v tabuľke najvyššej súťaže šplhá vyššie - momentálne mu v nej patrí s bilanciou 3-3-2 šiesta pozícia s osembodovým mankom na lídra Young Boys Bern, má však k dobru jeden zápas.