EKL: Slovan začne v skupine 8. septembra doma proti Žalgirisu Vilnius

Program zápasov Slovana Bratislava v H-skupine Európskej konferenčnej ligy:



8. septembra o 21.00 h: ŠK Slovan Bratislava – FK Žalgiris Vilnius



15. septembra o 18.45: Pjunik Jerevan – ŠK Slovan Bratislava



6. októbra o 21.00: FC Bazilej 1893 – ŠK Slovan Bratislava



13. októbra o 18.45: ŠK Slovan Bratislava – FC Bazilej 1893



27. októbra o 21.00: ŠK Slovan Bratislava – Pjunik Jerevan



3. novembra o 18.45: FK Žalgiris Vilnius – ŠK Slovan Bratislava



Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartujú svoje účinkovanie v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 vo štvrtok 8. septembra o 21.00 h domácim zápasom s litovským šampiónom FK Žalgiris Vilnius. O týždeň neskôr vycestujú na druhý duel v H-skupine do Jerevanu, kde ich 15. septembra čaká súboj s arménskym FC Pjunik. Program Slovana v skupine zverejnila v sobotu oficiálna webstránka "belasých".Po septembrovej reprezentačnej prestávke čakajú úradujúceho slovenského majstra ďalšie zápasy v EKL začiatkom októbra. Vo štvrtok 6. októbra sa predstaví na pôde favorita skupiny FC Bazilej a o týždeň neskôr 13. októbra privíta švajčiarsky klub na Tehelnom poli. Skupinu uzavrie dvomi duelmi na prelome októbra a novembra. Vo štvrtok 27. októbra nastúpi Slovan doma proti Pjuniku Jerevan a záverečný zápas odohrá 3. novembra vo Vilniuse. Vedenie bratislavského klubu bude o spustení predaja vstupeniek na domáce zápasy informovať začiatkom nasledujúceho týždňa.Slovan postúpil do skupinovej fázy po tom, ako v play off EKL vyradil HŠK Zrinjski Mostar. Po prehre v prvom zápase v Bosne a Hercegovine 0:1 dokázal v dramatickej domácej odvete zdolať súpera 2:1 po predĺžení a 6:5 po rozstrele z 11 m.Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off EKL. Družstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré skončili vo svojich skupinách na treťom mieste. Pre tímy na 3. a 4. mieste sa účinkovanie v pohárovej Európe skončí."Belasí" si zahrajú v skupine EKL po druhý raz za sebou. Vlani z nej v konkurencii FC Kodaň, PAOK Solún a Lincoln Red Imps nepostúpili, získali osem bodov. V oboch zápasoch zdolali gibraltárskeho majstra, s PAOK v oboch dueloch remizovali a s Kodaňou dvakrát prehrali.