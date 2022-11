EKL: Weiss st. po postupe: Zaslúžili sme si ho, je to odmena

Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. počas zápasu 6. kola H- skupiny Európskej konferenčnej ligy vo futbale VMFD Žalgiris Vilnius - ŠK Slovan Bratislava 3. novembra 2022 vo Vilniuse. Foto: TASR - Martin Baumann

6. kolo EKL:



Žalgiris Vilnius - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:2)



Góly: 47. Kyeremeh - 15. a 23. Čavrič. Rozhodovali: Godinho - Teixeira, Almeida (Portug.), ŽK: Kyeremeh, Buff - Ramirez, Kankava, Weiss, Pauschek



Žalgiris: Gertmonas - Mamič (46. Kažukolovas), Pavelič, Ljubisavljevič, Bopesu - Buff (74. Verbickas), Gorobsov, Miličkovič (46. Oliveira), Ourega (90.+2 Mikulenas) - Kyeremeh, Oyewusi



Slovan: Chovan - Pauschek (90.+2 Medveděv), Kašia, Abena, Lovat - Kankava, Kucka - Weiss (75. Mustafič), Čavrič (62. Zmrhal), Čakvetadze (90.+2 De Marco) - Ramirez (90.+2 Green)

Pjunik Jerevan - FC Bazilej 1:2 (0:2)



Góly: 72. Juričič - 17. Males, 29. Kade. Rozhodoval: Fenic (Rum.), ŽK: Harutjunjan - Ndoye, Calafiori, Males, ČK: 53. Ndoye po 2. ŽK



Jerevan: Jurčenko - Milijkovič, Gonzalez (58. Ozbiliz), Bratkov (89. Kovalenko), Juninho (71. Spirovski) - Otubanjo (71. Karapetjan), Diop (58. Juričič), Baranov - Cociuc, Harutjunjan, Dašjan



Bazilej: Salvi - Lang (75. Xhaka), Comas, Pelmard, Calafiori - Frei, Diouf - Ndoye, Males (82. Adams), Kade (61. Millar) - Fink (81. Zeqiri)

tabuľka:



1. SLOVAN BRATISLAVA 6 3 2 1 9:7 11 **



2. FC Bazilej 6 3 2 1 11:9 11 *



3. Pjunik Jerevan 6 2 0 4 8:9 6



4. Žalgiris 6 1 2 3 5:8 5







** postup do osemfinále



* postup do play off o osemfinále

Vilnius 3. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si po 53 rokoch zahrajú v klubovej Európe aj na jar. Rozhodol o tom ich triumf vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy na pôde Žalgirisu Vilnius 2:1. Do osemfinále postúpili priamo ako víťazi H-skupiny.Naposledy sa Bratislavčania predstavili v európskych klubových súťažiach v jarnej časti v roku 1969, keď napokon vyhrali PVP po finálovom triumfe nad FC Barcelona 3:2. Svojho súpera vo vyraďovačke spozná Slovan 24. februára. Prvé zápasy osemfinále sa odohrajú 9. marca, odvety 16. marca.O víťazstve zverencov Vladimíra Weissa v metropole Litvy rozhodol Aleksandar Čavrič, ktorý v prvom polčase strelil dva góly po akciách Giorgia Čakvetadzeho. Domáci skorigovali stav duelu tesne po prestávke zásluhou Francisa Kyeremeha.Druhé miesto v skupine obsadil švajčiarsky FC Bazilej. Čaká ho dvojzápas play off o účasť v osemfinále s jedným z tímov z Európskej ligy, ktoré skončilo v tabuľke na 3. mieste. Žreb dvojíc do vyraďovacieho kola je na programe 7. novembra. Prvé zápasy sa odohrajú 16. februára, odvety o týždeň neskôr.Ako prví sa v zápase strelecky prezentovali domáci, Oyewusi z kraja šestnástky prestrelil. V úvode sa hralo prevažne medzi šestnástkami, Slovan sa dostal na dostrel v 8. minúte po hlavičke Kucku. V 14. minúte po ľavej strane utiekol Lovat, poslal krížom cez pokutové územie prudkú loptu, ale na tú nedosiahol nikto zo slovanistov. O minútu neskôr však vybojoval loptu Čakvetadze, po úniku stredom ihriska ju poslal na Ramiereza a ten našiel pred bránkou nekrytého Čavriča - 0:1. V 23. minúte už viedli "belasí" 2:0, keď opäť Čakvetadze našiel Čavriča a ten dal svoj druhý gól v zápase. Do konca polčasu si Slovan vedenie postrážil, domáci sa do nebezpečnej šance nedostali.Ihneď po prestávke však udreli, keď Francis Kyeremeh spoza šestnástky umiestnil loptu k žrdi - 1:2. Tento moment "Žalgiriečiai" nakopol, jeho hráči mali fázu, kedy boli pánmi na ihrisku, Bopesu nebezpečne pálil na Chovana. Slovan mohol udrieť po brejku, ale Čakvetadze dvakrát nedotiahol akciu do konca. Stalo sa tak aj v 66. minúte, keď sa po jeho akcii nedostal k zakončeniu Weiss. Hráči slovenského majstra zvládli dôležitú fázu zápasu a v závere mohli definitívne rozhodnúť. Po faule na Čakvetadzeho v šestnástke kopol gruzínsky stredopoliar loptu z penalty iba do brvna, následnú dorážku do siete arbiter neuznal. Ani tento moment však už Slovan nepribrzdil a po záverečnom hvizde sa jeho hráči mohli tešiť z postupu.Favorizovaní hostia boli v úvodnej časti aktívnejší a do vedenia išli v 17. minúte, keď sa presadil ofenzívny stredopoliar Darian Males. Prešlo len dvanásť minút a Anton Kade zvýšil na 2:0. Dobre rozbehnutý zápas však Bazileju skomplikoval Dan Ndoye krátko po zmene strán, keď videl druhú žltú kartu a musel predčasne pod sprchy. Pjunik znížil v 72. minúte zásluhou Luku Jurčiča. Domáci v početnej výhode súpera zatlačili, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.