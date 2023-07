EKL: SP Tre Penne - FC Valmiera 0:3 v prvom zápase 2. predkola

Na snímke vpravo hráč Slovana Kenan Bajrič a vľavo hráč luxemburského FC Swift Hesper Cedric Sacras v odvetnom zápase 1. predkola Ligy majstrov FC Swift Hesper - ŠK Slovan Bratislava v Luxemburgu v stredu 19. júla 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Luxemburský Swift Hesper, ktorý vypadol v 1. predkole Ligy majstrov so Slovanom Bratislava, remizoval na pôde The New Saints z Walesu 1:1.