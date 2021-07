EKL: Spartak Trnava remizoval v 1. zápase 2. predkola so Sepsi 0:0

Európska konferečná liga - úvodný zápas 2. predkola:



FC Spartak Trnava - Sepsi OSK 0:0



ŽK: Bamidele Yusuf, Ristovski, Twardzik, Kóša - Aganovič, Mitrea. ČK: 86. Mitrea (Sepsi), rozhodovali: Stoyanov - Kolev, Maksimov (všetci Bulharsko), 1000 divákov



Spartak: Takáč - Čurma, Kóša, Twardzik, Mikovič - Savvidis - Cabral, Bukata (80. Vlasko), Grič (88. Procházka), Bamidele Yusuf (88. Iván) - Ristovski (75. Boateng)

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Tincu, Mitrea, Stefanescu - Fofana - Aškovski (60. Gonzales), Rep (71. Achanbar), Paun (84. Vasvari) - Aganovič (46. Damascan), Chunchukov (84. Bojič).

Trnava 22. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy so Sepsi OSK 0:0. Odveta je na programe o týždeň v Rumunsku.Prvú nebezpečnú strelu vyslal po štvrťhodine hry hosťujúci Rep, brankár Spartaka Takáč sa však nenechal prekvapiť. Trnavského gólmana neskôr preveril ranou z diaľky aj Stefanescu. V prvom polčase herne dominovali hostia, Trnavčanov hráči Sepsi napádali už pri rozohrávke a nepúšťali červeno-čiernych do kombinácií. Prvý trnavský pokus letiaci na bránku prišiel až v 26. minúte, v prípade Bamideleho Yusufa však išlo skôr o nevydarenú prihrávku. Veľkú príležitosť mal v 29. minúte Bukata, ku ktorému sa lopta dostala po osi Cabral - Ristovski, lenže stredopoliar Trnavy vo výbornej palebnej pozícii namieril nad. Po trnavskej strate v strede poľa potom mohlo udrieť Sepsi, Chunchukov po rýchlej kontre v koncovke neuspel a Takáča nezaskočil ani ranou po ďalšej akcii. Takáč bol mužom momentu aj v závere prvého dejstva, keď za svoj chrbát nepustil prudký volej Stefanescuho.Do druhého dejstva vstúpili andeli aktívne, vysunuli obranu a začali napádať súpera tiež už pri rozohrávke a obraz hry sa zmenil. Ristovski najprv v šestnástke príliš otáľal so zakončením a potom po centri Bamideleho hlavičkoval vedľa. Sepsi o sebe opäť dalo vedieť v 55. minúte, Damascanova krížna strela len tesne minula cieľ. Na opačnej strane Grič kolmicou vysunul Bamideleho, stihol však proti nemu vybehnúť brankár Niczuly a zmenšiť mu priestor na riešenie situácie. V 66. minúte Takáč chytil Repovu jedovku, Trnava podkúrila po štandardke Twardzika, po ktorej na zadnej žrdi chýbal Kóšovi polkrok, aby dosiahol na loptu. V šestnástke Spartaka zastrihal nožničkami cez Čurmu Chuchunkov, Takáč bol opäť pozorný. V 78. minúte vyšiel Trnave ukážkový brejk, Savvidis si po vybojovaní lopty vymenil prihrávku s Boatengom a rútil sa od polovice ihriska sám na bránku, grécky legionár však vo finále netrafil priestor medzi troma žrďami. V 86. minúte zaváhal pri rozohrávke Mitrea, do brejku sa rútil Boateng, kapitán hostí ho fauloval a po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy. Trnava sa ešte pokúsila proti oslabenému súperovi strhnúť víťazstvo na svoju stranu, Vlaskov priamy kop vyrážal brankár na roh, záver duelu však už hostia ustáli, aj preto, že v samom závere nezvládli kontru Boateng s Ivánom. Zrodila sa teda bezgólová remíza.