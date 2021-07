EKL: Tréner Spartaka Gašparík favorizuje Sepsi, v zostave spraví zmeny

Trnava 21. júla (TASR) - Tréner futbalistov Spartaka Trnava Michal Gašparík pred štvrtkovým úvodným duelom 2. predkola Európskej konferenčnej ligy favorizuje rumunský tím Sepsi OSK. O súperovi sa vyjadruje s rešpektom. V prvom zápase chce však Spartak využiť výhodu domáceho prostredia a dosiahnuť čo najlepší výsledok pred odvetou.



Gašparík nemôže na štvrtkový duel počítať so zraneným pravým obrancom Kristiánom Koštrnom, ktorý podstúpil minulý týždeň operáciu kolena. Pre svalové zranenie najnovšie vypadol aj Stanislav Olejník. Pozitívom je, že červeno-čierni už môžu počítať s dvojicou útočníkov Milan Ristovski - Kelvin Boateng.



"Obaja sú pripravení. Možno nie na sto percent, ale môžu hrať. Jednoznačne to cítil asi každý, že útočník nám v šestnástke, kde sa rozhodujú zápasy, chýbal. Sme veľmi radi, že sme získali Ristovskeho, ktorého poznáme a on pozná náš systém. Nemusí sa s mužstvom zohrávať. Trénoval aj s Rijekou, takže má parametre na zápas," povedal Gašparík. Naznačil, že v základnej zostave oproti duelu s Mostou príde k zmenám, menoslov hráčov si však tentoraz nechal pre seba. "Je to kvázi neznámy klub, ktorý začína v pohároch, ale zároveň bohatý klub s kvalitným a širokým kádrom. Pokiaľ vychádzame z analytických dát, vychádza nám to, že Rumuni sú favoritom, ale rozhoduje sa na ihrisku. Hráme doma, kde sme silní, skúsime im to, čo najviac sťažiť a zabojovať o dobrý výsledok tak, aby ešte bola otvorená aj odveta," poznamenal Gašparík.



Kouč Spartaka videl záznamy zo všetkých prípravných zápasov a úvodného kola rumunskej ligy, v ktorom Sepsi zdolalo Academicu Clinceni 2:0. "Hrajú agresívne, z Plzne sme zachytili, že sa sťažovali, že ich dokopali. Videl som aj duel s Rusmi, kde sa tiež prejavil temperament hráčov, v podstate v každom zápase bola nejaká strkanica. Na toto sme tiež nachystaní."



"Zajtra nás nečaká nič ľahké," pridal sa v názore k trénerovi stredopoliar andelov Martin Bukata. "Sepsi má rýchlych a agresívnych hráčov, ale to aj my, zajtra to bude otvorená partia, veríme, že duel zvládneme tak, aby sme boli pred odvetou v dobrej pozícii," podotkol kreatívny stredopoliar. Zápas má výkop o 19.00 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS.