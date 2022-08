EKL: Tréner Spartaka Gašparík verí,že využijú slabé stránky protivníka

Trnava 3. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava sú si vedomí sily svojho štvrtkového súpera v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy, neznamená to však, že pred Rakówom Čenstochová vopred sklonia hlavu.



"Dní na prípravu je menej, pohárové duely sa hrajú medzi ligovými, tréningov je menej, o to viac bolo prípravy, čo sa týka videa. Snažili sme sa na tréningoch a počas analýz sústrediť sa na silné stránky Rakówa a nájsť slabšie, aby sme na ihrisku dosiahli čo najlepší výsledok. Dúfam, že sme dobre pripravení a bude to dobrý zápas," povedal v predvečer zápasu tréner domácich Michal Gašparík.



"Vieme, že hostia sú favoriti, majú kvalitných a drahých hráčov. Povedal som chlapcom, že musíme akceptovať, že majú kvalitnejších futbalistov, ale to neznamená, že musia nad nami vyhrať. Hráme doma, kde to má každý súper s nami ťažké. Určite musíme byť dobre organizovaní, nemôžeme duel od úvodu otvoriť, máme na to dva zápasy, resp. štyri polčasy. Spoliehame sa na herný plán. Jedno je taktické postavenie, druhé využitie slabších stránok súpera. Verím, že budeme aktívni a nebude to len o organizácii v defenzíve, ale budeme nebezpeční aj dopredu, podľa toho sme aj skladali zostavu a tak vyzerá aj systémové uloženie," pokračoval trnavský kouč.



Zranenia sa trnavskému kádru vyhýbajú, k dispozícii sú všetci hráči, na súpiske pre pohárovú Európu už figuruje aj najnovšia posila Erik Daniel. Ten absolvoval i duel s Podbrezovou a bolo by veľkým prekvapením, keby nefiguroval v základnej jedenástke "andelov" proti Rakówu. "V zápase s Podbrezovou som si chystal hráčov aj na tento duel, takže zostava bude veľmi podobná," prezradil Gašparík.



Silné stránky súpera vidí v jeho systémovosti, disciplinovanosti a dobrej organizácii hry: "Majú veľmi dobrý výber typológie hráčov, sú to kvalitní futbalisti, zároveň veľa behajú vo veľkej intenzite a bojujú. Slabé stránky nebudem preberať, ale hrajú v rozostavení 3-4-3 alebo 3-5-2. Verím, že nájdeme okienka, aby sme ich využili v náš prospech."



V poľskej Ekstraklase v minulosti pôsobili viacerí hráči, ktorí aktuálne figurujú v kádri Spartaka. Patrí medzi nich aj kapitán Martin Mikovič. "Poznám niektorých hráčov súpera osobne, hral som proti nim. Je to dobrý tím, ale my máme tiež svoju kvalitu. Verím, že zajtra s pomocou divákov spravíme doma dobrý výsledok," poznamenal. V Trnave sa predalo na zápas viac ako 5000 vstupeniek, v klube očakávajú návštevu osem až desaťtisíc divákov. V sektore hostí by mala byť necelá tisícka priaznivcov súpera.



Klubová výprava poľského tímu cestovala na zápas letecky z Katovíc do Bratislavy, ubytovaná je v Trnave. "Prišli sme vyhrať prvý zápas a potom to budeme chcieť potvrdiť v odvete," povedal kapitán tímu Fabian Piasecki. "Budeme hrať proti poprednému slovenskému tímu. Tímom z vašej krajiny sa v pohárovej Európe donedávna darilo viac ako poľským, svedčí o tom aj víťazstvo Spartaka nad Legiou Varšava pred niekoľkými rokmi. Chceme vo štvrtok uhrať dobrý výsledok pred odvetou. Spartak má skúsených hráčov, hrajú ofenzívne, ale my budeme na to pripravení. Očakávam dobrý duel," uviedol kouč Čenstochovej Marek Papszun.



Raków má množstvo kvalitných hráčov i zahraničných legionárov. Viacerí z nich sú aj na očiach zahraničných klubov. Najnovšie sa objavili šumy o brankárovi Vladanovi Kovačevičovi, ktorého údajne sleduje Benfica Lisabon. "Nie je to otázka na mňa, nič neviem o tom, že by sa také niečo malo diať. Vladan je náš hráč," dodal Papszun.



Spartak Trnava vyzve Raków Čenstochovú vo štvrtok 4. augusta od 18.30 h.