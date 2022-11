EKL: Tréner Weiss berie postup triezvo: Teším sa, no som veľmi unavený

Na snímke futbalisti Slovana Bratislava ďakujú fanúšikom po víťazstve 2:1 v zápase 6. kola H- skupiny Európskej konferenčnej ligy vo futbale VMFD Žalgiris Vilnius - ŠK Slovan Bratislava 3. novembra 2022 vo Vilniuse. Foto: TASR - Martin Baumann

Vilnius 3. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava cítil po poslednom zápase v Európskej konferenčnej lige obrovskú únavu. Jeho zverenci si zahrajú európsku súťaž aj na jar, Vladimír Weiss st. tento úspech prijal triezvo. Postup venoval celému futbalovému Slovensku, no myslí už na nedeľňajší ligový zápas proti Žiline.Naposledy sa "belasí" predstavili v jarnej časti európskych klubových súťaží v roku 1969, keď napokon vyhrali PVP po finálovom triumfe nad FC Barcelona 3:2. Odvtedy uplynulo 53 rokov.uviedol tréner Slovana po zápase vo Vilniuse, v ktorom si vďaka triumfu 2:1 zaistil prvenstvo v H-skupine.Weiss zopakoval, že jeho zverencom po nevydarenom úvode v EKL veril iba málokto, no po domácej remíze 0:0 so Žalgirisom a prehre 0:2 v Jerevane získal Slovan 10 bodov.povedal Weiss.O víťazstve zverencov Vladimíra Weissa v metropole Litvy rozhodol Aleksandar Čavrič, ktorý v prvom polčase strelil dva góly po akciách Giorgia Čakvetadzeho. Obaja patrili k najlepším hráčom na ihrisku, no Gruzínec mal svoj výkon vyšperkovať gólom. Šancí mal na to dosť. O zostave mal tréner Weiss jasno už večer, no napokon ju zmenil.Tréner slovenského majstra zhodnotil celkové vystúpenie naprieč Európou. Slovan ju začal v Lige majstrov s gruzínskym Dinamom Batumi, cez ktorého prešiel, no v ďalšej fáze ho zastavil Ferencváros. Potom sa rozlúčil aj s Európskou ligou po dvojzápase s Olympiakosom Pireus a do skupiny EKL prenikol cez Zrinsjki Mostar.