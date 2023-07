EKL: Trnava chce proti Aude uspieť, Gašparík: Cieľom je postup

2. predkolo EKL 2023/2024 - 1. zápas:



FK Auda - FC Spartak Trnava /štvrtok 27. júla, 19.00 SELČ, štadión Skonto v Rige/



rozhodcovia: Hövdanum - Höjgaard, Djurhuus (všetci Faerské ostrovy)

Trnava 26. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava vstúpia ako poslední zo slovenských zástupcov do bojov v pohárovej Európe. Vo štvrtok od 19.00 SELČ nastúpia v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy proti FK Auda na osemtisícovom Skonto Stadium v Lotyšsku. Tréner Michal Gašparík zdôraznil, že to nebude len o jednom zápase, ale cieľom je postup.Trnava bola priamo nasadená do 2. predkola ako víťaz Slovnaft Cupu. Počas prípravy odohrala šesť duelov proti zahraničným tímom a zdolala len poľskú Wislu Plock. V generálke pred pohárovými zápasmi nastúpila v rámci osláv 100. výročia založenia klubu proti španielskej Valencii, ale šesťnásobnému majstrovi La Ligy podľahla 0:1.povedal Gašparík podľa oficiálnej stránky Spartaka.Lotyšský celok FK Auda odohral v tejto sezóne už 23 zápasov a s 31 bodmi je v tabuľke na piatom mieste. Na rovnakej priečke skončil aj v minulom ročníku, no vďaka triumfu v pohári bol rovnako ako Trnava nasadený do 2. predkola EKL.uviedol stredopoliar Roman Procházka. V prípade postupu sa Trnavčania stretnú v 3. predkole EKL s víťazom súboja Lech Poznaň - Žalgiris Kaunas.Hráči Spartaka pricestovali do Rigy už v utorok večer a počas stredy absolvovali predzápasový tréning na štadióne Skonto. S tímom necestovali Jakub Paur a zranení obrancovia Kazeem Bolaji s Martinom Šulekom. Nechýbal však Lukáš Štetina, ktorý začal trénovať, no jeho štart je vzhľadom na tréningové manko neistý.skonštatoval Gašparík.Odveta je na programe o týždeň, vo štvrtok 3. augusta o 17.30 h na Štadióne Antona Malatinského. Ešte predtým však Trnavu čaká úvodný zápas v Niké lige, keď v nedeľu privíta Trenčín.