EKL: Trnava zdolala Newtown 4:1, Gašparík: Netreba nič podceniť

Úvodný zápas 2. predkola EKL:



FC Spartak Trnava - AFC Newtown 4:1 (3:1)



Góly: 17., 41. a 44. Yusuf, 75. Iván - 23. Cowans, ŽK: Štetina - M. Jones, Walker. Rozhodoval: Bilbija (BaH), 5247 divákov.



Spartak: Takáč - Koštrna, Štetina, Čurma, Mikovič (68. Bolaji) - Savvidis - Iván, Procházka (46. Paur), Štefánik (46. Bukata), Yusuf (60. Azevedo) - Ristovski (60. Boateng)

Newtown: D. Jones - C. Williams, Sears, Sutton, Roberts, M. Jones (73. Ismail) - G. Hughes, Cowans (73. Rushton), Walker – Robles (73. Wharthon), A. Williams (90. Hesden)

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Verím, že sme potešili fanúšikov na tribúnach aj pri televíznych obrazovkách. Hrali sme ofenzívne, rýchlo, priamočiaro, bez dlhej rozohrávky, chceli sme čo najskôr rozpohybovať súperových hráčov, lebo sme čakali, že budú brániť hlbšie. Zo začiatku sme sa museli vyrovnať s fyzickou hrou protivníka, mnohými nakopávanými loptami a dlhými autami do šestnástky, z čoho boli situácie ako pri rohoch. Škoda len, že výsledok mohol byť oveľa krajší, na druhej strane, štyri góly v prvom vystúpení v Európe sú fajn. K postupu sme bližšie, ale netreba nič podceniť. V odvete to nebude ľahké, budeme musieť bojovať, zachytiť úvod zápasu, kde je cítiť odhodlanie súpera. V našich silách je postúpiť. Dnes sa mi páčil náš výkon, mali sme veľa výborných individuálnych výkonov, u hráčov, ktorí začali aj tých, čo sme prestriedali.“

Chris Hughes, tréner Newtownu: "Sme sklamaní, najmä z gólov, ktoré sme dostali. Tretí padol po veľkej chybe nášho hráča, štvrtý bol podľa mňa z ofsajdu. Rešpektujeme svojho protivníka, v odvete to bude pre nás ťažké, ale platí, že vo futbale platí nikdy nehovor nikdy."

Trnava 21. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy nad AFC Newtown 4:1. Pod triumf víťaza Slovenského pohára sa najviac podpísal autor hetriku Bamidele Yusuf, ktorý strelil tri góly už v prvom polčase.Odveta vo Walese je na programe vo štvrtok 28. júla o 19.00 SELČ. Na víťaza čaká postupujúci z dvojzápasu Raków Čenstochová - FC Astana (prvý zápas ).Aktívnejšie začali prekvapujúco hostia z Walesu, do trnavskej šestnástky leteli tri nepríjemné centre, výraznejšie ohrozenie bránky však neznamenali. "Andeli" pohrozili výrazne prvýkrát v 10. minúte, po Ivánovej akcii vypálil Procházka do miest, kde stál brankár hostí David Jones. Po štvrťhodine sa k strele zvnútra šestnástky dostal Bamidele Yusuf, obrana však jeho zakončenie zblokovala. V 17. minúte sa už nigérijský krídelník v službách Spartaka dočkal, Iván mu posadil center na hlavu a Yusuf z päťky trafil do siete - 1:0. Ďalší gól mohol pridať Iván, v pokutovom území si prebral loptu, no trafil tesne vedľa. V 23. minúte hostia z ničoho nič vyrovnali. Stopér Čurma si prihrávkou pomohol k brankárovi Takáčovi, tomu lopta odskočila pred dobiedzajúceho Cowansa, ktorý sa jej zmocnil a do odkrytej bránky skóroval. Misky váh mohol na trnavskú stranu nakloniť aktívny Iván, dobre si nabehol na pas Procházku, prehodil si loptu na ľavačku, no do strely nedal potrebný dôraz a Jones si s jeho pokusom poradil. O pár momentov neskôr po rýchlej kontre "andelov" vypálil rovnaký hráč už dôraznejšie, lenže tentoraz nepresne. Trnava sa opäť ujala vedenia v 41. minúte. Štefánik vyzval ku skórovaniu Bamideleho Yusufa a ten strelou po zemi zaskočil brankára súpera - 2:1. Krídelník Spartaka uzavrel v 44. minúte svoj hetrik. Nepresnú rozohrávku brankára D. Jonesa zachytil 35 metrov od bránky Ristovski, pohotovo vysunul do gólovej šance netradične z pravej strany nabiehajúceho Bamideleho Yusufa a ten chladnokrvne pridal tretí gól Trnavy - 3:1.Cez prestávku tréner Gašparík stiahol z ihriska stredových hráčov Procházku so Štefánikom a nahradil ich dvojicou Bukata a Paur. Domáci sa hneď po návrate z kabín zahryzli do súpera a po Yusufovej "jedovke" musel waleský brankár zasiahnuť. Ďalšiu dobrú šancu mal Koštrna, pred bránkou chcel ešte prihrať, no D. Jones jeho úmysel prečítal a loptu zachytil. V 67. minúte mali Trnavčania dve veľké šance. Bukata dlhým pasom poslal do šprintu Ivána, ten z prvej posunul loptu z pravej strany pred bránku, no nabiehajúcemu Paurovi zlikvidoval zakončenie D. Jones. Waleský brankár sa vytiahol aj o pár sekúnd neskôr, keď sa do šestnástky prešmykol Boateng, gólovo sa však nepresadil, rovnako ako o pár momentov neskôr zo vzdušného priestoru. V 75. minúte sa dočkal gólovej odmeny za výkon Iván. Po Koštrnovom dlhom pase utiekol obrancovi a D. Jonesovi nedal šancu – 4:1. Trnavské víťazstvo mohlo byť ešte vyššie, Bukata vyslal "jedovku" na D. Jonesa a Čurma nepremenil dorážku. V samom závere mali tutovky na kopačke Boateng a po ňom i Azevedo, ani oni sa však do streleckých štatistík nezapísali.