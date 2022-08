EKL: Trnavský Spartak prehral s Rakówom Čenstochová 0:2

1. zápas 3. predkola EKL:

FC Spartak Trnava - Raków Čenstochová 0:2 (0:2)



Góly: 30. a 45.+1 Lopez (druhý z 11 m). Rozhodcovali: Pajac - Mihalj, Šarič (všetci Chorv.), ŽK: Daniel, Bamidele, Bukata, Mikovič - Czyž, 8720 divákov.



Spartak: Takáč - Koštrna, Kóša, Štetina, Mikovič (82. Bolaji) - Savvidis, Bukata (70. Štefánik), Procházka (46. Paur) - Bamidele, Ristovski (70. Boateng), Daniel (82. Iván)

Raków: Trelowski - Svarnas, Arsenič, Rundič - Tudor, Lederman (57. Kočergin), Papanikolaou, Lopez (76. Dlugosz), Kun - Wdowiak (57. Czyž), Gutkovskis (76. Musiolik)



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, chceli sme byť aktívni a agresívni. Boli sme v tomto o niečo aj lepší. Do pitnej prestávky to bolo v poriadku potom z ničoho nič prišla hraničná ofsajdová situácia a Raków išiel do vedenia. Druhý gól bol lacný. Celkovo si nemyslím, že sme boli v tomto zápase zrelí na prehru 0:2. Nedokázali sme vyhrať súboje v šestnástke, nemali sme šťastie na odrazené lopty. Škoda, že sme nedali kontaktný gól."

Marek Papszun, tréner Čenstochovej: "Máme za sebou úspešný vstup do dvojzápasu, ale je to len prvý polčas. Ale chceme vyhrať aj doma. Bolo ťažké počasie, čo bolo vidieť aj na hre. Spartak útočil, ale zvládli sme to."

Kristián Koštrna, obranca Trnavy: "V odvete to bude náročné, ale veríme si. Dáme rýchly gól a môže to hrať pre nás. Rakow má dobrý tím, sú organizovaní, ale šancu máme. My sme vedeli, čo budú hrať, ale vedeli sme aj to, kde sú zraniteľní. Chýbalo nám aj trošku šťastia. Verím chalanom a verím, že pôjdeme za postupom. Mali sme momenty, keď sme boli lepší."

Martin Bukata, stredopoliar Trnavy: "Veľmi nás to mrzí, do odvety to nie je dobrý výsledok. Ale dáme do toho maximum, aby sme to zvrátili. Je to škoda, lebo si myslím, že sme si nezaslúžili prehrať o dva góly. Pri prvom som mal odkopnúť loptu a pri druhom som zapríčinil penaltu. Mrzí ma to."

Trnava 4. augusta (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy s Rakówom Čenstochová 0:2. Oba góly strelil Ivan Lopez v prvom polčase, druhý z pokutového kopu.Odveta v Poľsku je na programe vo štvrtok 11. augusta o 18.00 SELČ. Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu medzi Sláviou Praha a Panathinaikosom Atény.Trnavčania začali lepšie. Už po minúte hry potiahol akciu Ristovski, ale jeho center na Bamideleho odvrátila obrana hostí. O pár sekúnd neskôr sa dostal k zakončeniu aj Ristovski, ale loptu len "lízol" hlavou. Sľubný trnavský úvod trval až do 23. minúty, keď arbiter nariadil prvú teplotnú prestávku. Hra sa potom vyrovnala a do hry sa začali dostávať aj Poliaci. No loptu mali stále častejšie na kopačkách hráči Spartaka. Potom však prišla studená sprcha pre domácich, lebo v 30. minúte išli hostia do vedenia. Lopez jemne tečoval oblúčik spoluhráča za obranu, to zmiatlo brankára Takáča a lopta skončila v bráne - 0:1. Záver prvej časti hry bol potom čoraz viac rozkúskovaný. Na jej konci fauloval Bukata v šestnástke Wdowiaka a Lopez pokutový kop premenil - 0:2.Do druhého polčasu pripravil tréner Trnavy jednu zmenu, Bukatu nahradil Paur. Spartak po prestávke od úvodu tlačil súpera, ale vyloženú šancu si nevypracoval. Naopak v 64. minúte mohol po rýchlom brejku zvýšiť Gutkovski, ale Takáč vytlačil loptu na roh. Potom opäť zahrozili domáci, ale v pokutovom území im chýbalo viac kreativity a individuálneho kumštu. Obaja tréneri si potom vyčerpali všetky striedania, ale domácim to ku gólu nepomohlo a hostia si bez problémov svoj triumf postrážili. Najväčšiu šancu na zníženie stavu mal v závere Iván, ale nevyužil moment na zakončenie a Trelowski zneškodnil aj strelu Bamideleho.