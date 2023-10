EKL: V Alkmaare zadržali dvoch hráčov Legie, poľská vláda protestuje

Alkmaar 6. októbra (TASR) - Po skončení futbalového zápasu Európskej konferenčnej ligy (EKL) AZ Alkmaar - Legia Varšava (0:1) došlo k násilnostiam. Po incidente na štadióne holandského tímu mala podľa agentúry DPA polícia zatknúť dvoch hráčov Legie. Má ísť konkrétne o portugalského kapitána Josueho Pesqueiru a srbského obrancu Radovana Pankova.



K výtržnostiam sa vyjadrila už aj poľská vláda, ktorej sa nepáči postup holandskej polície. "Máme veľmi vážne pochybnosti o oprávnenosti zásahu holandských služieb a o spôsobe, akým tento zásah vykonali. Predseda vlády ma informoval, že požiadal naše diplomatické služby, aby túto záležitosť urýchlene objasnili" uviedol podľa agentúry PAP hovorca vlády Piotr Müller.



Incident sa údajne začal po tom, čo organizátori nedovolili hosťujúcemu mužstvu opustiť štadión. Tímový autobus mali policajti zablokovať pre údajné hádky, ktoré vyústili do fyzického napadnutia a následne vyviesť z neho dvoch hráčov Legie. Na videozáznamoch z akcie je vidieť, ako portugalského kapitána Pesqueiru odvádzajú policajti, ktorí mu podľa prítomných novinárov nasadili putá. Pri incidente utrpel zranenie aj prezident a majiteľ poľského tímu Dariusz Mioduski, ktorého zasiahli štítom do tváre.



Podľa polície došlo k vážnym nepokojom ešte pred začiatkom zápasu. Priaznivci poľského tímu údajne vtrhli do vstupnej brány štadiónu a následne prišlo k násilnostiam, počas ktorých jeden policajt upadol do bezvedomia. Potom údajne niekoľko fanúšikov vystúpilo na tribúny bez vstupeniek a kontroly.



Zatiaľ nie je jasné za akých okolností došlo k zatknutiu Pankova a Pesqueiru a nie je zrejmé ani to, či sa budú môcť v piatok vrátiť do Varšavy. Poľský premiér Mateusz Morawiecki odporučil, aby ministerstvo zahraničných vecí podniklo naliehavé diplomatické kroky s cieľom zistiť, čo sa stalo v Alkmaari. "Odporučil som poľskému ministerstvu zahraničných vecí, aby podniklo naliehavé diplomatické kroky s cieľom zistiť priebeh nočných udalostí. S poľskými hráčmi a fanúšikmi sa musí zaobchádzať v súlade so zákonom," vyhlásil premiér na sociálnej sieti.