EKL: V pražskom finále nastúpi West Ham proti Fiorentine

odvetné zápasy semifinále Európskej konferenčnej ligy:



AZ Alkmaar - West Ham United 0:1 (0:0)



Gól: 90.+4 Fornals. ŽK: Souček, Kehrer (obaja West Ham), rozhodovali: Ivan KRUŽLIAK - Branislav HANCKO, Ján POZOR (všetci SR)



/prvý zápas: 1:2, postúpil West Ham United/







FC Bazilej - AC Fiorentina 1:3 pp (1:2, 0:1)



Góly: 55. Amdouni - 35. a 72. Gonzalez, 120.+9 Barák. ŽK: Burger - Igor, Ranieri, Gonzalez, Ikone, Bonaventura, Barák, rozhodoval: Sanchez (Šp.)



/prvý zápas: 2:1, postúpil AC Fiorentina/



Bratislava 19. mája (TASR) - Futbalisti West Hamu United a AC Fiorentina si 7. júna v Prahe zmerajú sily vo finále druhého ročníka Európskej konferenčnej ligy. Anglický tím sa do záverečného súboja o trofej prebojoval cez AZ Alkmaar, holandského súpera najskôr zdolal doma 2:1 a v semifinálovej odvete 1:0. Fiorentina zmazala domáce manko 1:2, na pôde FC Bazilej zvíťazila rovnakým pomerom a v predĺžení rozhodol o jej postupe v nadstavenom čase český stredopoliar Antonín Barák.Duel v Alkmaare viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom. West Ham prvýkrát pohrozil v 25. minúte, Paquetov technický pokus sa obtrel o žrď. Domáci boli dlho neškodní a nevedeli si vytvoriť závar v šestnástke súpera. V 82. minúte im nechtiac ponúkol príležitosť hosťujúci obranca Kehrer, ktorý si pri spracovaní lopty takmer strelil vlastný gól. AZ potreboval zmazať manko z Londýna a v závere preto vrhol všetky sily do útoku. "Kladivári" potrestali trhlinu v ich defenzíve gólom Fornalsa a definitívne rozhodli o postupe do finále.Fiorentina doma prekvapujúco podľahla osemfinálovému premožiteľovi bratislavského Slovana. V odvete v Bazileji mala opticky viac z hry a v 35. minúte sa začínalo odznova, keď presnou hlavičkou po rohovom kope zmazal manko Gonzalez. Po ďalšom hlavičkovom zakončení, tentoraz v podaní Bonaventuru, sa zaskvel brankár Bazileja Hitz. Po zmene strán sa domácim podarilo vyrovnať, presadil sa Amdouni. Radosť Švajčiarov však dlho netrvala, Gonzalez v 72. minúte strelil druhý gól v zápase a poslal ho do predĺženia. V ňom prišlo na tribúne zle jednému z hosťujúcich fanúšikov, ktorý potreboval lekársku pomoc a rozhodca zápas na niekoľko minút prerušil. V deviatej minúte nadstaveného času "odmietol" rozstrel Barák. Taliansky futbal bude mať zastúpenie vo finále všetkých troch európskych súťaží (Inter Miláno - Liga majstrov, AS Rím - Európska liga, AC Fiorentina - Európska konferenčná liga).Finále EKL sa uskutoční v stredu 31. mája o 21.00 h v pražskej Fortuna aréne, kde hráva svoje domáce zápasy Slavia.