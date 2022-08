EKL: Slovácko zdržala pri odlete do Štokholmu porucha lietadla

Brno 24. augusta (TASR) - Futbalová výprava Slovácka neodletela pred odvetným zápasom play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti AIK Štokholm do Švédska v plánovanom čase. Lietadlo ukrajinských aerolínií nemohlo vzlietnuť z lotyšskej Rigy pre poruchu.



Tím Slovácka neodletel z letiska Brno-Slatina v plánovanom čase o 10.30 h, pričom o oneskorení sa tréner Martin Svědík dozvedel len tesne pred odchodom na letisko. Výprava Slovácka podľa portálu iSport.cz do Štokholmu odletí v novom termíne v stredu o 16.00 h, prípadne o 18.00 h.



Hráči Slovácka pre vzniknuté komplikácie údajne nestihnú stredajší predzápasový tréning na pôde súpera. Český kouč preto naplánoval náhradný tréning ešte pred odletom v Brne. "Bohužiaľ, toto sú veci, ktoré nedokážeme ovplyvniť," vyjadril sa Svědík.



V prvom zápase dokázalo Slovácko, v ktorého kádri figuruje aj dvojica slovenských hráčov Patrik Šimko a Michal Tomič, zdolať AIK Štokholm 3:0 a vytvoriť si tak pohodlný náskok do odvetného duelu. Ten je na programe vo štvrtok o 19.00 SELČ vo Friends Arene.