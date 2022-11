EKL: Weiss pred Žalgirisom: Musíme hrať rozumne

Na snímke v popredí tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. počas tréningu pred štvrtkovým zápasom 6. koao skupinovej fázy v H- skupine Európskej konferenčnej ligy vo futbale VMFD Žalgiris Vilnius ŠK Slovan Bratislava v stredu 2. novembra 2022 v litovskom Vilniuse. Foto: TASR - Martin Baumann

Vilnius 2. novembra (TASR) - Vladimír Weiss rešpektuje silu Žalgirisu Vilnius, no pred štvrtkovým duelom v Európskej konferenčnej lige verí v úspech svojho tímu. Jeho zverenci, futbalisti Slovana Bratislava, sú už len krok od toho, aby hrali európsku klubovú súťaž aj na jar. "Belasí" vedú tabuľku H-skupiny a v metropole Litvy musia vo štvrtok uhrať aspoň remízu. Tá vedie buď k triumfu v skupine, alebo k druhému miestu. Obe priečky znamenajú účasť v jarnej vyraďovačke.Slovanisti odleteli v stredu do Vilniusu s túžbou splniť želanie fanúšikom, ktorí pred týždňom pred domácim zápasom s Jerevanom rozprestreli veľký transparent s nápisom "Chceme európsku jar".povedal tréner Slovana na tlačovej konferencii v dejisku zápasu.Slovan je na čele skupiny, úvod do EKL mu však nevyšiel. Po remíze so Žalgirisom na Tehelnom poli 0:0 prehral v Jerevane 0:2, potom sa však zdvihol triumfom 2:0 v Bazileji a remízou doma s rovnakým súperom 3:3. Pred týždňom sa blysol skvelým obratom proti Pjuniku (2:1).uviedol obranca Lukáš Pauschek.K želanému úspechu na LFF Stadionas by mal pomôcť Slovanu aj Jaba Kankava. Gruzínsky stredopoliar pred týždňom chýbal v zostave pre chorobu. Okrem neho sú v kádri opäť aj Agbo, Šaponjič a Križan, ktorých pre slabú výkonnosť preradil tréner do B-mužstva.povedal Weiss.Tréner domácich Čeburin svojim zverencom verí, na adresu Slovana uviedol:Naposledy sa slovenský tím predstavil v európskych súťažiach počas jarnej časti pred 17 rokmi. Bola to Artmedia Petržalka, ktorú viedol súčasný tréner Slovana.povedal tréner Bratislavčanov.Tých do Litvy prišlo povzbudiť 250 fanúšikov.dodal Weiss.