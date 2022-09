EKL: Weiss st. pred duelom v Jerevane: Pjunik je dobre organizovaný

Jerevan 14. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava pred štvrtkovým duelom Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde Pjuniku Jerevan zdôraznil, že domáci sú dobre organizovaní. Vladimír Weiss st. tvrdí, že ak chcú "balasí" zvíťaziť, musia byť nebezpeční a efektívnejší ako súper.



"Pjunik má dobre organizované mužstvo. Prehral v Bazileji, ale v prvom polčase bol na ihrisku lepším tímom. Podal dobrý výkon, zajtra nás teda nečaká nič ľahké. Hráči z týchto krajín sú vždy silní na lopte, na to si treba dať pozor. Musíme byť dostatočne agresívni, aby sme sa s nimi vyrovnali v hre s loptou. Keď chceme vyhrať, musíme byť nebezpeční a efektívnejší, a samozrejme, dať gól. Pjunik má dobrý tím, pričom na tejto úrovni v skupine už niet slabého súpera,“ citovala oficiálna webová stránka Slovana slová Weissa st., ktoré odzneli na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii.



Pre Vladimíra Weissa st. je to tretia návšteva štadióna Republiky Vazgena Sargsjana. Doterajšie dve neboli výsledkovo úspešné - v októbri 2010 neuspel v Jerevane so slovenskou reprezentáciou (1:3) a v júli 2015 s Kajratom Almaty v odvete 2. kola kvalifikácie Európskej ligy s Alaškertom (1:2). "Nemám veľmi dobré spomienky, pretože som v Jerevane dvakrát prehral, no verím, že tentokrát budeme úspešní. Trénoval som viacerých arménskych reprezentantov, v Jerevane mám aj dosť známych a priateľov, ako to býva vo futbalovom svete. Preto som sa sem rád vrátil a verím, že vo štvrtok budeme úspešní,“ dodal šéf realizačného tímu Slovana.



Hráčsku kabínu slovenského šampióna zastupoval arménsky reprezentant Tigran Barseghjan, ktorý vyvolal záujem medzi miestnymi médiami, keďže pochádza priamo z Jerevanu. "Som profesionál a teraz nosím dres Slovana Bratislava, preto urobím maximum, aby sme uspeli, pretože tento zápas je pre nás veľmi dôležitý. V každom prípade sa teším, že som späť doma a môžem nastúpiť proti tímu zo svojej rodnej krajiny. Na tento štadión mám z reprezentácie dobré spomienky, odohral som tu veľa dobrých zápasov. Verím, že jeden z tých vydarených zažijem aj zajtra."