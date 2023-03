EKL: Weissa potešil druhý polčas: Výsledok je dobrý aj pre fanúšikov

Na snímke hore Vladimir Weiss ml. (Slovan) a dole Wouter Burger (FC Bazilej) v súboji o loptu počas prvého zápasu osemfinále Európskej konferenčnej ligy FC Bazilej - ŠK Slovan Bratislava 9. marca 2023 v Bazileji. Foto: TASR - Martin Baumann

Bazilej 11. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si vytvorili do osemfinálovej odvety Európskej konferenčnej ligy veľmi sľubnú východiskovú pozíciu. Na pôde švajčiarskeho Bazileja remizovali vo štvrtok 2:2 najmä zásluhou zlepšeného výkonu v druhom polčase. Za výkon v ňom tréner Vladimír Weiss svojich zverencov pochválil, no ako poznamenal, jeho tím mohol zápas doviesť aj do víťazstva.Na štadióne Sv. Jakuba išli do vedenia domáci už v 6. minúte zásluhou Zekiho Amdouniho, v 17. minúte vyrovnal Jurij Medveděv. Päť minút pred koncom prvého polčasu však vrátil domácim vedenie Andi Zeqiri. Po prestávke Slovan však zlepšil hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Malika Abubakariho.povedal tréner Slovana po zápase.Slovenský majster bol v prvom polčase pod tlakom, no po zmene strán sa karta obrátila.uviedol Weiss.Pred duelom si tréner "belasých" lámal hlavu nad tým, koho postaví do stredu poľa namiesto potrestaného Kankavu. Rozhodoval sa medzi Agbom a Lichým, napokon sa rozhodol pre 22-ročného Slováka. "" konštatoval Weiss.V druhom polčase zlepšili výkony viacerí hráči, najmä však Abubakari, ktorý sa dočkal odmeny v podobe gólu na 2:2. "" zhodnotil tréner Slovana.Pred odvetou je tak všetko otvorené. "Belasí" ju budú chcieť zvládnuť aj vďaka podpore plného Tehelného poľa, no ešte predtým ich čaká silný súper v lige. "," uzavrel Weiss.