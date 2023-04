EKL: West Ham opäť v semifinále,Poznaň bez Slovákov v zostave skončila

Futbalista Fiorentiny Riccardo Sottil (uprostred) sa teší po strelení gólu na 2:3 v nadstavenom čase v odvetnom štvrťfinálovom zápase Európskej konferenčnej ligy (EKL) AC Fiorentina - Lech Poznaň vo Florencii vo štvrtok 20. apríla 2023. Foto: TASR/AP

Bratislava 21. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United druhýkrát za sebou postúpil do semifinále európskej súťaže. V minulej sezóne sa mu podarilo dostať medzi najlepšie štyri tímy v Európskej lige (EL), v tomto ročníku v nižšej Európskej konferenčnej lige (EKL). Naopak vo štvrťfinále skončili hráči Lechu Poznaň. Poľskému mužstvu v zostave bez Slovákov Dominika Holeca a Ľubomíra Šatku nestačilo na postup ani víťazstvo v odvete na ihrisku AC Fiorentina 3:2.Účastník Premier League nevstúpil dobre do domácej odvety proti belgickému KAA Gent a od 26. minúty prehrával 0:1. Po chybe Lucasa Paqueta sa z rýchleho protiútoku presadil Hugo Cuypers. Domáci však potom ukázali svoju útočnú silu. Dvoma gólmi sa prezentoval útočník Michail Antonio a po jednom pridali kapitán Declan Rice a Paqueta z penalty."Kladivári" neprehrali v EKL ani vo svojom dvanástom zápase v tejto sezóne.povedal tréner West Hamu David Moyes pre oficiálnu stránku klubu.Súperom West Hamu v boji o finálovú miestenku bude AZ Alkmaar. Holanďania po dvoch góloch gréckeho útočníka Vangelisa Pavlidisa už po 12 minútach zmazali manko z úvodného zápasu na ihrisku Anderlechtu Brusel. V riadnom hracom čase ani v predĺžení už gól nepadol, a tak prišiel na rad 11 m rozstrel, ktorý Alkmaar vyhral 4:1.Poznaň bola po domácej prehre proti Fiorentine 1:4 v odvete blízko k senzácii. Úradujúci majster poľskej ligy viedol po góloch Afonsa Sousu, Kristoffera Veldeho a Artura Sobiecha 3:0 a pri takomto výsledku by na tímy čakalo predĺženie. V 78. minúte však znížil Riccardo Sottil a v nadstavenom čase sa presadil aj striedajúci Gaetano Castrovilli. Toskánsky tím tak vo dvojzápase triumfoval celkovo 6:4 a tešil sa z postupu do semifinále.zhodnotil duel kouč domácich Vincenzo Italiano podľa UEFA.com.Podľa kapitána Cristiana Biraghiho to bol zvláštny večer:Tréner hostí John van den Brom nedal v odvete šancu ani jednému Slovákovi. Reprezentačný obranca Šatka odohral v prvom štvrťfinále celý zápas, no tentokrát sa na ihrisko nedostal. Brankár Holec čaká na šancu od 26. februára.skonštatoval Van den Brom.Fiorentina sa v semifinále stretne s FC Bazilej. Osemfinálový premožiteľ Slovana Bratislava zvíťazil v odvete v Nice 2:1 po predĺžení, doma remizoval 2:2. Semifinálové zápasy EKL sú na programe 11. a 18. mája, finále sa uskutoční 7. júna v pražskej Fortuna aréne.