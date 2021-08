EKL: Žilina na prahu vypadnutia, Staňo: Neviem, či to zvládneme

Žilina 20. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina chcú čo najskôr zabudnúť na štvrtkový debakel v Jablonci (1:5), ktorý ich s najväčšou pravdepodobnosťou pripravil o účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. V úvodnom stretnutí play off zažili polčas hrôzy, v ktorom inkasovali až štyri góly.



Tretí tím predchádzajúcej sezóny najvyššej českej súťaže začal od úvodu tvrdiť muziku, bol rýchlejší aj tvrdší v osobných súbojoch a najmä mimoriadne efektívny. Vyšlo mu takmer všetko, na čo siahol. Skóre otvoril už v 10. minúte Miloš Kratochvíl a o chvíľu pridal po ďalšej chybe hostí druhý zásah. Do polčas skórovali ešte Martin Doležal a Slovák Jakub Považanec. "Myslím si, že dnes rozhodli dôležité súboje v pokutovom území a v jeho blízkosti, ktoré sme si nedokázali ustrážiť. Domácim sa hneď podarilo skórovať a keď vonku prehrávame o dva, tri góly, je ťažké na to zareagovať. Aj so skúsenejším mužstvom by to zamávalo," povedal tréner Pavol Staňo.



Jeho zverenci v druhom polčase zlepšili svoju hru, podarilo sa im znížiť zásluhou Taofiqa Jibrila, no posledné slovo mal domáci Jakub Martinec, ktorý upravil na 5:1. "Šošoni" v odvete potrebujú streliť štyri góly, aby si vybojovali aspoň predĺženie. "Po šoku v prvom polčase sme sa snažili dostať späť do zápasu, čo sa nám aj čiastočne podarilo gólom na 1:4. Verili sme, že doma bude odveta vyzerať úplne ináč, a o to viac nás mrzí ten gól na koncil duelu zo štandardky. Chalani boli dnes nastavení dobre, rolu zohrali asi dôležitosť zápasu a emócie, ktoré nám trochu zväzovali nohy. Neskôr sme však ukázali, že dokážeme byť priamočiari, že vieme kombinovať a boli momenty, keď sme jasne ukázali, že futbal hrať vieme. Tento výsledok je pre nás krutý, škoda dvoch brejkových šancí na začiatku stretnutia, ktoré sa mali skončiť gólom. Možno by sa vyvíjalo ináč, no je to len v rovine teórie," povedal Staňo pre klubový portál.



Hlavný tréner si uvedomuje, že streliť favorizovanému Jabloncu štyri góly v odvete bude takmer nesplniteľná úloha, no dúfa, že jeho zverenci sa o ňu aspoň pobijú: "Prehrali sme rozdielom triedy, bolí to, no futbal prináša aj takéto okamihy. Musíme zdvihnúť hlavy, pracovať na sebe a vytiahnuť aj z negatív v dnešnom zápase pozitívne veci. Neviem, či sme schopní zmazať toto štvorgólové manko, dôležité je veriť, aby sme dobre zareagovali a išli za víťazstvom. Teraz treba mať čistú hlavu, dobre si to zanalyzovať a urobiť všetko pre to, aby sme doma vyhrali."



Flintu do žita ešte nehádžu ani hráči. Stredopoliar Vahan Bičachčjan po zápase len ťažko hľadal slová, no fanúšikom sľúbil, že odveta bude vyzerať odlišne: "Neviem sám, čo mám k zápasu povedať. Súper mal svoj deň, bol maximálne efektívny a väčšina ich šancí sa skončila gólom. Naopak, nám sa vôbec nedarilo, ťažko sa mi to hodnotí. Stále však máme k dispozícii 90 minút, musíme na to čím skôr zabudnúť a v ťažkej chvíli ukázať silu nášho tímu. Takto sme si to pred zápasom nepredstavovali, no my vieme byť doma silní a efektívni rovnako ako Jablonec dnes. Samozrejme, bude to ťažké, ale nič nie je nemožné. Určite sa o to aspoň pokúsime a budeme veriť, že to môžeme zvládnuť. Som si istý, že sa nevzdáme a zabojujeme až do úplného konca."



Tréner Jablonca Petr Rada bol samozrejme spokojný s vysokým víťazstvom, ale taktiež upozornil, že jeho zverencov čaká ešte ďalších minimálne 90 minút: "Dobre sme vstúpili do zápasu, chceli sme súpera napádať a padli nám tam góly. Niektoré boli možno aj šťastné. Celé mužstvo hralo dobre. Veril som hráčom, preto som nerobil ani zmeny. Až na konci, keď už ubúdali sily. Chválim celý tím. O postupe nie je ešte rozhodnuté, je tam umelá tráva, stať sa môže všetko."