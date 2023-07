EKL: Žilina proti Gentu, Rusnák: Musíme sa pozerať na seba

2. predkolo EKL 2023/2024 - 1. zápas:



KAA Gent - MŠK Žilina /štvrtok 27. júla, 20.00 SELČ, štadión Ghelamco Arena/



rozhodcovia: Kastrati - Hyseni, Muhadri (všetci Kos.)



Žilina 26. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina odštartujú 2. predkolo Európskej konferenčnej ligy vo štvrtok o 20.00 SELČ na ihrisku KAA Gent. Belgický štvrťfinalista z vlaňajšieho ročníka súťaže bude favoritom dvojzápasu, no podľa obrancu Matúša Rusnáka sa "šošoni" musia pozerať na svoj výkon.Slovenský tím vyradil v 1. predkole EKL estónske mužstvo Levadia Tallinn. Úvodný domáci triumf 2:1 potvrdil v odvete víťazstvom s rovnakým výsledkom. V ďalšej fáze ho však čaká podstatne silnejší a atraktívnejší súper. Belgická Jupiler League je považovaná v meradle európskeho koeficientu súťaží za ôsmu najkvalitnejšiu v Európe. Slovenskej Niké lige patrí 28. priečka.povedal tréner Jaroslav Hynek na brífingu pred odletom. Pre Gent to bude prvý súťažný zápas v sezóne. Počas prípravy nastúpil na päť duelov a len v jednom prehral.Priepastný je aj rozdiel v hodnote hráčskych kádrov, zatiaľ čo žilinské mužstvo má podľa portálu transfermarkt.com hodnotu 8,03 milióna eur, Gent má viac ako desaťnásobne hodnotnejší káder (87,45 mil).uviedol Rusnák podľa oficiálnej stránky klubu.zdôraznil Andrej Stojčevski, ktorého doplnil brankár Ľubomír Belko:Odveta je na programe o týždeň, vo štvrtok 3. augusta o 20.00 h na Štadióne pod Dubňom. Ešte predtým však čaká mužstvo úvodný zápas v Niké lige, v nedeľu privíta Ružomberok. Žilina sa v prípade postupu stretne s víťazom súboja medzi severoírskym Linfieldom a Pogoňom Štetín. V prvom zápase by "šošoni" hrali vonku.