EKL: Žilinčania idú napriek prehre ďalej, Minárik: Nedarilo sa nám

Gori 16. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvládli prvú prekážku v Európskej konferenčnej lige. Cez gruzínsky tím Dila Gori prešli relatívne ľahko vďaka jasnému domácemu triumfu 5:1 v prvom dueli, v odvete však herne zaostávali a výkon i prehra 1:2 sú pre nich varovaním pred nasledujúcou konfrontáciou s cyperským Apollonom Limassol.



"Kvalita na strane súpera bola viditeľná. Boli sme donútení dostať sa do bloku, kde sme pracovali zo všetkých síl. Každý, kto rozumie futbalu, videl, že Dila Gori má takisto kvalitných futbalistov. Postupom času sme sa sústredili na to, aby sme neinkasovali a nedostali súpera do tempa," hodnotil kouč Žilinčanov Pavol Staňo odvetný duel.



V ňom mali síce hráči Dila Gori od začiatku navrch, ale na konci prvého polčasu inkasovali ako prví po nedovolenom zákroku Maisašviliho na Ďuriša vo vlastnej šestnástke. "Myslím si, že prvý polčas rozhodol o tom, že sme boli úspešní, nakoľko nám Dila nestrelila gól. Naopak, strelili sme ho my a súper to už mal veľmi ťažké otočiť. My sa ale tešíme z postupu, takáto zápasy sú pre nás dôležité. Treba priznať, že Gori hralo na riziko, no nám sa nepodarilo dostať do potrebného tempa. Na druhej strane, brániť výsledok je pre nás dobrá skúsenosť, keďže doteraz sme hrali skôr otvorené partie. Aj v bloku treba vedieť pracovať a aj to sa musíme naučiť," tvrdí žilinský kormidelník.



Aj po prestávke mal gruzínsky tím hernú i streleckú prevahu a odmenou mu bol zvrat v skóre na 2:1. Žilinčania si však komfortný náskok z prvého zápasu postrážili. "Sme veľmi šťastní, že sme postúpili, ale určite sa nechceme prezentovať takýmto výkonom a hrou. Veľmi nám pomohlo, že sme v prvom polčase neinkasovali a my sme skórovali. Dalo nám to menšiu psychickú výhodu, keďže tlak súpera bol dosť veľký a vypracoval si aj veľa šancí. My sme vedeli, že Dilu nemôžeme podceniť a že ich kvalita je veľká. Ukázali to aj u nás a rovnako sme to videli aj na videách z ich ligy. Sú veľmi dobrí na lopte a majú silné individuality, čo potvrdili. My sme sa nevedeli dostať do hry, nevychádzala nám kombinácia a vôbec sa nám nedarilo podržať loptu. Tým pádom sme behali bez nej, čo bolo veľmi náročné. Súper hral na málo dotykov, rýchlo, a tak sa im aj otvárali priestory," povedal pre klubový web obranca MŠK Ján Minárik.



Na budúci týždeň už čaká slovenského zástupcu prvý duel 2. predkola, vo štvrtok 22. júla nastúpia Žilinčania v prvom stretnutí na pôde cyperského vicemajstra Apollonu Limassol. Odveta ich doma čaká o týždeň neskôr. "Na Cypre nás čaká kvalitné a skúsené mužstvo. V Európe si však nemôžeme vyberať slabého súpera. Máme svoje ciele a ideme skúsiť bojovať, vyhrať a postúpiť aj tam," povedal autor jediného žilinského gólu v odvete Vahan Bičachčjan.