EKL:West Ham vyhral aj desiaty zápas,Moyes: Teraz to preniesť do ligy

Londýn 17. marca (TASR) - V tabuľke anglickej Premier League figurujú futbalisti West Hamu United iba vďaka lepšiemu skóre jednu priečku nad pásmom zostupu, no v Európskej konferenčnej lige (EKL) valcujú jedného súpera za druhým. V osemfinále vyradili cyperskú Larnaku, po víťazstve 2:0 na Afroditinom ostrove uspeli aj v domácej odvete, v ktorej triumfovali jednoznačne 4:0.



Dva presné zásahy londýnskeho tímu strelil Jarrod Bowen, po jednom pridali Gianluca Scamacca a striedajúci 18-ročný odchovanec klubu Divin Mubama, ktorý si otvoril gólový účet v A-tíme počas tretieho štartu. V EKL si "kladivári" držia stopercentnú bilanciu, v desiatom zápase zaznamenali desiaty triumf. Na jeseň vyhrali B-skupinu v konkurencii Anderlechtu Brusel, Silkeborgu a FCSB s plným počtom 18 bodov, predtým v play off boli nad sily dánskeho Viborgu. Druhú sezónu za sebou tak dokázali postúpiť do štvrťfinále niektorého z európskych pohárov, vlani to dotiahli až do semifinále Európskej ligy.



"Výsledok z Cypru nás pred odvetou staval do veľmi dobrej pozície. Napriek tomu sme nechceli súpera podceniť a vrátiť ho do hry nejakou hlúpou chybou. Prvý polčas nebol z našej strany ideálny, napriek tomu sme našli cestu ku gólu a po vylúčení hráča hostí sme to po zmene strán rozbalili naplno. Hráči si zápas užívali, som za nich šťastný. Druhý rok po sebe sme postúpili v Európe do štvrťfinále, čo sa cení. Neberieme to ako samozrejmosť a tešíme sa z tohto úspechu," citovala webstránka BBC trénera Davida Moyesa.



Jeho zverencov čaká dvojtýždňová herná pauza a po nej 2. apríla dôležitý zápas o záchranu proti poslednému tímu tabuľky Southamptonu, ktorý má iba o dva body menej. "Oddýchneme si a dobre sa pripravíme. Musíme nájsť recept na to, aby sme výkony z EKL dokázali preniesť do domácej súťaže. V nej sa zatiaľ trápime, verím však, že proti Southamptonu nastane zlom a začneme zbierať body," praje si Moyes.