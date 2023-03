Ekman-Larsson sa ešte nezotavil zo zranenia, v tejto sezóne dohral

Vancouver 23. marca (TASR) - Hokejisti Vancouveru sa budú musieť do konca sezóny zaobísť bez obrancu Olivera Ekmana-Larssona. Tridsaťjedenročný Švéd sa stále nezotavil zo zranenia ľavého členka, ktoré utrpel 15. februára v zápase NHL s New Yorkom Rangers (4:6).



"Dal dole sadru, dokáže už chodiť a počas uplynulých troch či štyroch týždňoch na sebe tvrdo pracoval. Nemyslím si však, že ešte za nás v tejto sezóne nastúpi," citoval internetový portál nhl.com trénera kanadského tímu Ricka Toccheta.



Ekman-Larsson odohral v prebiehajúcom ročníku 54 zápasov. Strelil dva góly a nazbieral 20 asistencií, ale aj 24 mínusových bodov. Do Vancouveru prišiel v júli 2021 z Arizony a z lukratívneho osemročného 66-miliónového kontraktu, ktorý podpísal s Coyotes, mu zostáva odohrať ešte štyri sezóny. Vancouver už prišiel o reálnu šancu postúpiť do play off, od pozície s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii ho delí 16 bodov, pričom do konca základnej časti ho čaká 12 zápasov.