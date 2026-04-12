Ekuban rozhodol o víťazstve Janova nad Sassuolom v 32. kole Serie A
Rím 12. apríla (TASR) - Futbalisti Janova zvíťazili v dueli 32. kola talianskej Serie A nad Sassuolom 2:1. Domáci síce prišli o jednogólové vedenie z prvého polčasu, no v 84. minúte rozhodol o ich víťazstve ghanský útočník Caleb Ekuban. Na konci prvého polčasu videli po potýčke mimo ihriska červenú kartu Mikael Egill Ellertsson z Janova a aj kapitán Sassuola Domenico Berardi.
Serie A - 32. kolo:
FC Janov - Sassuolo Calcio 2:1 (1:0)
Góly: 18. Malinovskij, 84. Ekuban - 57. Kone, ČK: 45+2. Ellertson - Berardi
