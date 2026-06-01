Ekvádor ide na MS s Caicedom i veteránom Valenciom
Do mužstva sa dostal aj 36-ročný útočník Enner Valencia, ktorého čaká tretí šampionát. Niekdajší hráč West Hamu, Evertonu, či Fenerbahce Istanbul odohral uplynulú sezónu za mexickú Pachucu.
Autor TASR
Quito 1. júna (TASR) - Stredopoliar Moises Caicedo z FC Chelsea by mal patriť k oporám ekvádorskej futbalovej reprezentácie na nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku. V pondelok zverejnenej nominácii sú aj dvaja obrancovia z kádru účastníkov nedávneho finále Ligy majstrov, Willian Pacho z Paríža St. Germain a Piero Hincapie z Arsenalu Londýn.
Ekvádor sa predstaví v E-skupine. Postupne na šampionáte narazí na Pobrežie Slonoviny, Curacao a Nemecko.
Nominácia Ekvádoru na MS 2026:
brankári: Hernan Galindez (Huracan Buenos Aires), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (Liga de Quito)
obrancovia: Pervis Estupinan (AC Miláno), Piero Hincapie (Arsenal Londýn), Willian Pacho (Paríž St. Germain), Joel Ordonez (Club Bruggy), Felix Torres (Internacional Porto Alegre), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro)
stredopoliari: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco, Alan Minda (obaja Atletico Mineiro), Pedro Vite (Pumas Mexiko), Jeremy Arevalo (Stuttgart), Kendry Paez (River Plate), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antverpy), John Yeboah (Benátky), Denil Castillo (Midtjylland), Gonzalo Plata (Flamengo Rio de Janiero)
útočníci: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (St. Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan Buenos Aires), Yaimar Medina (Genk)
